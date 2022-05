Svaz: Větší podpora malých farmářů se negativně dotkne 3500 podniků

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Větší podpora malých farmářů, na které se tento týden shodli předsedové vládních stran, se podle Zemědělského svazu ČR negativně dotkne zhruba 3500 podniků. Podle svazu nové nastavení plateb povede k tomu, že například firma hospodařící na 1500 hektarech půdy dostane na jeden hektar o 3700 Kč méně než firma obdělávající 150 hektarů půdy.

Vládní koalice se shodla na tom, že výše platby, kterou zemědělci dostávají na prvních 150 hektarů obhospodařované půdy, bude činit 23 procent z celkové částky na přímé platby. Předchozí vláda plánovala platbu nastavit na deset procent. Podle mluvčího svazu Vladimíra Píchy se změna nastavení dotací dotkne firem hospodařících zhruba na 2,9 milionu hektarů půdy, naopak zvýšenou podporu získají zemědělci hospodařící na asi 1,2 milionu hektarů.

Ministerstvo zemědělství o shodě na podobě Strategického plánu zemědělské politiky informovalo ve středu. Návrh vláda Evropské komisi odeslala již v lednu, koncem dubna pak dostala odpověď. Agrární komora ČR a Zemědělský svaz od počátku roku vyšší podporu pro malé zemědělce kritizují, rozhodnutí vlády již také vyvolalo protesty.

Svazy vládě doručily předminulý týden petici, která požadovala snížení výše tzv. redistributivní platby na první hektary půdy. Nastavení dotací podle nich povede k útlumu pěstování některých náročných komodit, jako jsou brambory nebo ovoce, kterými se zabývají hlavně střední a větší podniky. Varují také před útlumem živočišné výroby a snížením potravinové soběstačnosti Česka. Petici podepsalo téměř 19 tisíc lidí. Koalice se však poté přesto shodla na tom, že nastavení dotací oproti původnímu lednovému návrhu měnit nebude.

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) ve středu na kritiku svazů uvedl, že jejich aktivity mění pohled lidí na zemědělce. "Veřejnost na to nahlíží tak, že zemědělci nevědí, co chtějí," řekl. V současnosti je v Česku na společnou zemědělskou politiku ročně určeno zhruba 35 miliard korun korun. Od příštího roku to bude 40 miliard Kč. Další dvě až tři miliardy korun navíc pro malé a střední firmy chce Nekula získat z národních dotací nebo formou daňových úlev. Chce usilovat o podporu malých a středních podniků, které se věnují hlavně živočišné výrobě nebo pěstování ovoce, zeleniny, chmele či brambor.

