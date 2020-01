Svaz vítá rozhodnutí o hraboších, způsobili škody za 2 miliardy

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Andy Belshaw / Flickr Zemědělský svaz ČR uvítal, že stát povolí hubit přemnožené hraboše rozhazováním jedu na pole. / Ilustrační foto

Zemědělský svaz ČR uvítal, že stát povolí hubit přemnožené hraboše rozhazováním jedu na pole. Zda není na zastavení hlodavčí kalamity už příliš pozdě, se podle předsedy svazu Martina Pýchy teprve zjistí, řekl včera na tiskové konferenci. Zdokumentované škody podle něj už dosáhly 1,7 miliardy korun. Protože je ne všichni zemědělci hlásí, reálné poškození přesáhlo podle něj dvě miliardy. Hraboš se podle svazu už rozšířil z Moravy také do Čech, zasažené plochy představují kolem 150.000 hektarů.

"Problém pokračuje a zima nepomáhá. Bohužel, poslední zimy nejsou tolik mrazivé, takže mají mizivý vliv na četnost hraboše polního," dodal předseda.

Svaz si také postěžoval na to, že na situaci upozorňoval už před tři čtvrtě rokem. "Potřebujeme zcela zásadně upravit systém, jak reagovat na podobné kalamity v budoucnosti. Abychom nezasahovali, až když ta kalamita graduje do obrovských rozměrů, ale na začátku, kdy jsme schopni to zvládat s minimálním dopadem na životní prostředí a na krajinu," řekl Pýcha. Také vyzval kraje, aby se zapojily do úprav míst mimo pole, kam se může hraboš stahovat. Podle zemědělců také hrozí to, že místo krmných plodin, které sežrali hraboši, se budou více sít tržní plodiny, jako je obilí. Zemědělci už začali připravovat kvůli situaci demonstrační akce, kvůli rozhodnutí státu o použití jedu je nyní odložili.

Podle České společnosti ornitologické se nyní na polích a v jejich blízkosti sdružují poštolky, káně lesní a další dravci, kteří loví právě hraboše. "Rozsypání jedu způsobí úhyny dravců, sov, lasiček, tedy našich spojenců v boji s hraboši. Zatímco hraboši se zvládnou namnožit rychle, dravcům to bude trvat léta. Trávení je rychlé a jednoduché řešení, které jen konzervuje nedobrý způsob hospodaření," uvedl ředitel společnosti Zdeněk Vermouzek.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) bude vypisovat opatření, kterými povolí rozsypávat jed na hubení hlodavců na povrch půdy. Tento postup bude možný, až se zveřejní podrobnosti povolení, mělo by to být nejpozději do konce února. Aplikace tzv. rodenticidů bude možná pouze na pozemcích, kde jsou hraboši přemnoženi natolik, že jejich populace překročila pětinásobek tzv. prahu škodlivosti, sdělil včera mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý. Inspektoři ústavu budou posuzovat situaci na konkrétních pozemcích. Podle Pýchy tak zatím není jasné, na jaké ploše budou zemědělci moci přípravky použít.

ÚKZÚZ loni v létě povolil plošnou aplikaci jedu proti hlodavcům na velké části území republiky právě na povrch půdy. Ministerstvo zemědělství ale po vlně kritiky ze strany ochránců přírody a ministerstva životního prostředí účinnost povolení pozastavilo. Později se po povolené plošné aplikaci na Moravě našlo skoro 80 uhynulých zajíců a několik bažantů, u kterých testy zbytky jedu prokázaly. Nalezli se také uhynulí čápi. Podle ministerstva zemědělství je i v současnosti možná aplikace jedů dovnitř do nor, maximální dávka jsou dva kilogramy na hektar.

