Svazek obcí Žďárska bude stavět solární elektrárny v čistírnách a úpravně vody

Svaz vodovodů a kanalizací (SVK) Žďársko připravuje stavby pěti dotovaných fotovoltaických elektráren zhruba za 20 milionů korun. Rozmístí je v čistírnách odpadní vody a v úpravně vody Mostiště, které budou vyrobenou elektřinu spotřebovávat. Svazek zároveň zvažuje založení energetického společenství. Cílem je umožnit sdílení elektřiny z obnovitelných zdrojů v regionu za výhodnější ceny a udržet platby za pitnou vodu na rozumné úrovni, řekli zástupci svazku.

Svaz sdružuje 84 sídel. Jejich vodovody a kanalizace provozuje žďárská divize Vodárenské akciové společnosti (VAS).

"My jako SVK Žďársko se snažíme prošlapat cestu pro založení energetického společenství," řekl předseda předsednictva SVK Radek Zlesák. Předpokládá, že v obcích budou přibývat fotovoltaiky na školách či kulturních domech, které v době nejvyšší letní výroby solární elektřiny potřebují nejméně elektrického proudu. Provoz úpraven a čistíren vody je energeticky náročný a kontinuální. "Takže jsme schopni zaručit a zajistit našim členským obcím, že od nich tu přebytečnou energii dokážeme odebrat a využít ji ve vodohospodářské infrastruktuře," řekl.

Zakládání energetických komunit zavedla loňská novela energetického zákona, první z nich by mohly začít fungovat v polovině letoška. Cesta k případnému vzniku společenství na Žďársku tak rychlá nebude. Jen příprava projektu potrvá asi 18 měsíců a bude stát okolo 1,3 milionu korun. Na studii proveditelnosti požádá svazek o dotaci.

"V pilotním projektu spolupracujeme celkem s 19 členskými městy a obcemi a čtyřmi komunálními společnostmi, kteří potenciálně nabízejí zapojení až 119 výrobních i spotřebních odběrných míst," uvedl vedoucí manažer svazku Reda Ifrah.

Solární energii zatím svazek nevyrábí, na pět chystaných projektů má slíbenou dotaci 9,9 milionu korun. Návratnost investic díky tomu bude čtyři až pět let, uvedl Ifrah. Dodal, že vyrobená sluneční elektřina by měla žďárské VAS pokrývat přibližně desetinu její celkové spotřeby.

Připravené fotovoltaické elektrárny bude svazek budovat ve dvou etapách. Dodavatele už vybral pro instalace na střechách v čistírně odpadní vody v Novém Městě na Moravě, úpravně Mostiště a pro čistírnu ve Velkém Meziříčí, kde budou panely na zemi. Jde o elektrárny s celkovým výkonem 540 kWp, stát budou 16,3 milionu korun bez DPH.

Ve druhé fázi by mohl výkon fotovoltaiky v majetku svazku stoupnout o dalších 121 kWp, pokud se podaří osadit panely také na střechách v čistírnách ve Žďáru nad Sázavou, Bystřici nad Pernštejnem a ve Velkém Meziříčí. U tamních starších budov je potřeba nejdřív vyřešit statiku zastřešení. "Pokud najdeme to řešení, tak bychom šli do soutěže a hledali bychom zhotovitele," řekl Ifrah.

Svazek letos také očekává vyhodnocení šesti žádostí o dotace na stavby kanalizací v obcích za 600 milionů korun. Pitnou vodou zásobuje 83.500 obyvatel, za metr krychlový se stočným letos účtuje 129,82 Kč. Čistíren svazek spravuje 19.

