Hradec Králové hodlá postupně osadit 23 objektů škol slunečními elektrárnami

Město Hradec Králové hodlá postupně osadit 23 objektů základních a mateřských škol slunečními elektrárnami. V první etapě pořídí sluneční elektrárny pro tři školské objekty, investici odhaduje na osm milionů korun bez DPH. Firma vzešlá z výběrového řízení by měla instalace udělat letos a v roce 2026. Elektřinu by kromě škol spotřebovávaly i další objekty, které budou zapojené do městského energetického společenství, řekl náměstek primátorky pro investice Lukáš Řádek(TOP 09)."Realizace slunečních elektráren budeme soutěžit postupně po etapách, záležet bude i na kapacitách distribuční soustavy. Cílem je snížit energetickou náročnost provozu škol," uvedl Řádek. Elektrárny na střechách škol budou moci v létě vyrobenou elektřinu předávat jiným městským objektům ve společenství, protože o prázdninách nemají odběr.

Nyní chystané první instalaci předcházela analýza městských objektů, především škol. Posuzovala se vhodnost umístění sluneční elektrárny, řešila se i statika střech. První elektrárny budou na střechách škol v Masarykově a Habrmanově ulici a v Kuklenách.

Dosud město pořídilo jednu sluneční elektrárnu, a to na střeše ubytovny v Brněnské ulici.

