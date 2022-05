Svazy chtějí změnu plánu zemědělských dotací, nevylučují další protesty

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Agrární komora ČR a Zemědělský svaz ČR stále požadují změnu v rozdělování plánovaných zemědělských dotací. Novinářům to řekli zástupci obou organizací. Změny v plánu vyplácení zemědělských dotací pro roky 2023 až 2027 podle nich mohou ohrozit příjmy všech zemědělců. Uvedli, že stále je ještě možnost plán dotací přepracovat a měla by o něm podle nich jednat i vládní koalice. Komora a svaz nevyloučily protesty.

Obě organizace už od počátku roku kritizují hlavně změnu takzvané redistributivní platby, kterou zemědělci získávají na prvních 150 hektarů obhospodařované plochy. Na tuto platbu má podle Národního strategického plánu směřovat 23 procent z celkového objemu přímých plateb. Doposud bylo plánováno deset procent. Vláda o tom rozhodla na začátku letošního roku, záměr už tehdy vyvolal protesty části zemědělců.

Ministerstvo zemědělství dostalo minulý týden k plánu vyplácení dotací na příštích pět let připomínky Evropské komise (EK). Česko by se podle EK mělo více zaměřit na ochranu životního prostředí. Podle komory i svazu potvrdila EK jejich dřívější kritiku, že nastavení redistributivní platby není dostatečně odůvodněné. "V podstatě říká to, co jsme říkali i my, že nám chybí dopadová analýza a že to bude mít negativní dopady do příjmů i produkce potravin," řekl předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha.

Prezident Agrární komory Jan Doležal upozornil na to, že odpověď EK uvádí, že by státy EU měly reflektovat situaci na Ukrajině a by se měla snižovat závislost na fosilních palivech a zemním plynu z Ruska. Zároveň ale vytýká Česku nedostatečné ambice v plnění klimatických cílů. Podle Pýchy připomínky působí často protichůdně, protože dokument obsahuje řadu environmentálních požadavků, které jdou proti produkci.

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) po zveřejnění připomínek uvedl, že jeho prioritou je zajistit dostatek zdravých a kvalitních potravin a mít přiměřenou míru soběstačnosti. "Nemůžeme ale rezignovat na řešení dopadů klimatické změny, která přináší i dlouhé období sucha," uvedl ministr.

O strategickém plánu bude komora i svaz jednat s ministerstvem a v nejbližších týdnech by měl být podle Doležala jedním z hlavních témat jednání vládní koalice. Zemědělci podle Pýchy neznají mimo jiné spoustu technických detailů plánovaných dotací. Uvedl, že vnímá také velký tlak ekologických organizací a pokud se rozvine dlouhá diskuse, může podle něj hrozit, že systém vyplácení dotací se nemusí vůbec spustit. "Do jisté míry to vnímám jako jakési vydírání, protože hrozí, že zemědělci nebudou schopni peníze čerpat," doplnil.

Nekulovi podle něj zástupci obou organizací řekli, že jsou připraveni se zapojit do řešení situace. "Cílem je dosáhnout podmínek, kdy budou zemědělci schopni vyprodukovat dostatek cenově dostupných potravin," uvedl Pýcha. Očekává také, že některé environmentální ambice se přehodnotí a redistributivní platba se sníží na úroveň EU, kde je průměr zhruba 13 procent přímých plateb. "Nevylučujeme případné protestní akce, pokud nebude politická vůle cokoliv změnit," dodal Doležal.

Proti jakýmkoliv změnám v nastavení dotací je naopak dlouhodobě Asociace soukromého zemědělství ČR, která zastupuje hlavně menší zemědělce. "Myslíme si, že směr je udaný správně," řekl ČTK její místopředseda Jan Štefl. "Nové nastavení dotací více narovná podmínky pro všechny zemědělce, protože ČR od roku 2014 podporovala hlavně velké podniky," dodal.

