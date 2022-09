Švédská pobřežní hlídka objevila již čtvrtý únik plynu v plynovodech Nord Stream

Svatá Prostoto 29.9.2022 11:58

Že to neprdlo jen tak samo od sebe je jasné.



Kdo za to může je ale ve hvězdách a osobně silně pochybuji, že se to někdy s určitostí dozvíme.



Na jednu stranu se to hází na Rusko ... "„Je těžké si představit jiného regionálního hráče, který by měl potřebné schopnosti a zájem na tom provést takovou operaci,“ vysvětluje dánský vojenský představitel."



na straně druhé ale ...



"Podle dánského vojenského představitele přítomnost ruských lodí v blízkosti úniku plynu neznačí, že je Rusko za incident zodpovědné. „Vídáme je (ruská plavidla, pozn. red.) každý týden. Ruské aktivity v Baltském moři v posledních letech zintenzivnily. Poměrně často testují naše povědomí – a to jak na moři, tak ve vzduchu,“ vysvětluje dánský představitel."



Zatím je to Radio Jerevan jak vyšité ... "Tak móžno i tak móžno" ... "Americký deník The Wall Street Journal cituje analytika think tanku Bruegel Simona Tagliapietra, podle nějž může být sabotáž dílem Ruska, ale může být také namířena proti Rusku."



https://www.respekt.cz/agenda/poskozeni-plynovodu-nord-stream-je-umyslny-cin-neni-vsak-jasne-kdo-a-proc-za-sabotazi-stoji



A motiv zamezit možnosti dodávek plynu z Ruska přímo do Německa má kde kdo.

