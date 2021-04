Světelná instalace v Praze propojí data o životním prostředí do uměleckého díla

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Denis Tabler / Shutterstock Instalace sleduje změny na Zemi pomocí projekce snímků z archivu NASA, které zaznamenávají proměny planety za posledních 20 let, a prostřednictvím datové tapisérie ilustrující změnu lidského prostředí v několika posledních staletích. Ilustrační foto

Světelná instalace, která připomíná proměny životního prostředí na planetě Zemi, bude od dnešních 12:00 vidět v areálu holešovického Výstaviště. Umístili ji tam organizátoři festivalu Signal na počest mezinárodního Dne Země. Autorem instalace The Room of Change je italské studio Accurat a přístupná bude do 28. dubna vždy od 12:00 do 24:00 na Bruselské cestě Výstaviště

Instalace sleduje změny na Zemi pomocí projekce snímků z archivu NASA, které zaznamenávají proměny planety za posledních 20 let, a prostřednictvím datové tapisérie ilustrující změnu lidského prostředí v několika posledních staletích. Kombinováním rozličných zdrojů dat zobrazujících svět z globálního i lokálního pohledu vypráví umělecké dílo příběhy lidí a proměn prostředí člověka v průběhu času.

Dnes ve 12 hodin zase na chvíli rozsvítíme Prahu ✶ Instalace The Room of Change bude k vidění v rámci Signal Festival •... Zveřejnil(a) Signal Festival dne Čtvrtek 22. dubna 2021

Výzkum a design jsou záměrně provedeny z ohledem na lidského jedince – data představují skutečný život, snímek světa v daném konkrétním čase. Změny stavu světa jsou sledovány prostřednictvím řady globálních dat, jako je světová populace, průměrná teplota, míra nemocí, spotřeba energie a podobně.

Vedle celosvětových fenoménů velkého měřítka, které jsou na vizuální tapetě zaznamenány širokými tahy, může divák nahlížet také na jednotlivé konkrétní příběhy reprezentující důsledky těchto rozsáhlých jevů, jako je mizející Aralské moře, pokles průměrné délky života v Kambodži během občanské války nebo rychlá změna jihokorejského exportu z původních zemědělských produktů na nové špičkové technologie. Data podle tvůrců na pohled vytvářejí líbivou mozaiku, poetický gobelín stejně jako působivé snímky z NASA však podle nich zobrazují nemilosrdnou změnu.

Accurat je mezinárodní studio zabývající se výzkumem dat, designem a inovacemi. Sídlí v Miláně a New Yorku a čítá tým 35 vědců, analytiků, designérů a vývojářů, kteří spojují design se všemi druhy dat.

Festival světla Signal se konal po několik let v Praze na podzim vždy s velkým ohlasem veřejnosti, měl i další zastoupení v jiných městech. Loňský ročník se neuskutečnil kvůli vládním opatřením proti šíření koronaviru. "Nikdo se nyní neodvažuje předvídat, jak bude vypadat situace na podzim, co bude možné a co nikoliv. Právě proto jsme na letošní rok připravili také řadu menších akcí, jako je oslava Dne Země. Plánů máme hodně. Musím ale přiznat, že už se nemůžeme dočkat, až se potkáme s návštěvníky festivalu. Česká kulturní scéna dostala za poslední rok pořádně zabrat. Umění lidem chybí. Museli jsme proto využít první možné příležitosti rozvolnění a vydat se do veřejného prostoru," uvedl ředitel festivalu Signal Martin Pošta.

