Svitavy komplexem opatření zlepšily kvalitu vody v rybníku Rosnička

Svitavy letos dokončily tříletý zkušební provoz komplexu opatření pro revitalizaci rybníku Rosnička. V roce 2018 hygienici v oblíbené rekreační nádrži za městem kvůli sinicím zakázali koupání již v polovině června, později v rybníku uhynuly všechny ryby. Město téhož roku navázalo spolupráci s Blahoslavem Maršálkem, vedoucím Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny v Brně, který je odborníkem na sinice, a kvalita vody se od té doby výrazně zlepšila. Novinářům to dnes řekl vedoucí odboru životního prostředí svitavské radnice Marek Antoš.

"Opatření vychází z podpory přírodních procesů, to znamená, aby ve vodě bylo dostatek vodních rostlin, byla provzdušňována, a v případě, že tato opatření nebudou stačit, abychom byli schopni aplikovat přírodní bakterie. Tyto všechny věci nám pomohly zachovat kvalitu vody," uvedl Antoš.

Radnice nechala kolem břehů vysadit mokřadní a vodní rostliny, proti sinicím aplikovala probiotické bakterie a zahájila provzdušňování rybníka. Postupně se také na vodní plochu instalovaly takzvané plovoucí ostrovy. Ukotvené plováky, na kterých je vegetace, mají pomoci vyčistit vodu od sinic a hladinu zastiňují. Město se také dohodlo s rybáři, aby do rybníka nasadili jen vhodné druhy ryb.

Na dně nádrže se postupně usazují sedimenty, které obsahují živiny, zejména fosfor, což napomáhá k rozvoji sinic. V roce 2018 bylo v některých místech až 145 centimetrů bahna. Jeho odtěžení by však bylo nákladné, vyšlo by nejméně na 75 milionů korun, a narušilo by místní ekosystém. Pomocí použitých opatření se celkový objem sedimentů v nádrži snížil z 70.300 metrů krychlových v roce 2018 na 41.055 metrů krychlových v říjnu 2021. Časem se ale město odstranění části sedimentů nevyhne.

Někdy ovlivňovalo čistotu rybníka i počasí. Loni v červenci znečištění opět překročilo únosnou míru vinou přívalových dešťů. Znečištěný odtok z polí nejen zhoršil kvalitu vody v rybníce, ale odplavil i velké množství probiotických bakterií, které měly zabránit rozvoji sinic z bahna usazeného na dně. Během čtyř týdnů se podařilo kvalitu vody zlepšit.

Do revitalizace rybníka město od roku 2019 vložilo 3,92 milionu korun, pro příští rok se počítá s částkou do dvou milionů korun.Je nutné například pravidelně sklízet a odstraňovat vodní rostliny, zajistit provzdušňování a aplikovat bakterie.

