Švýcarsko debatuje o iniciativě na záchranu ledovců, chce uhlíkovou neutralitu

Dolní komora švýcarského parlamentu začala projednávat nový balíček opatření "na záchranu ledovců". Jeho součástí je i záměr dosáhnout takzvané uhlíkové neutrality do roku 2050. Iniciativa vznikla poté, co Švýcaři před rokem zamítli v referendu klimatický zákon, uvedla agentura Keystone - STS. Nový balíček odmítají konzervativní síly, podle kterých jsou návrhy neudržitelné z finančního hlediska.

Iniciativu na záchranu ledovců spustila ekologická sdružení záhy poté, co Švýcaři klimatický zákon zamítli. V rámci rozsáhlé kampaně sdružení pořádala výlety do hor, aby poukázala na to, že podle vícero vědeckých studií růst průměrných teplot a další změny klimatu představují pro ledovce hrozbu.

V balíčku návrhů, které představila iniciativa a o kterém debatují švýcarští poslanci, je cíl dosáhnout do roku 2050 uhlíkové neutrality, což je stav, kdy se do atmosféry vypouští maximálně tolik oxidu uhličitého, kolik ho zadrží příroda či technická opatření. Navrhovatelé také chtějí do roku 2040 dosáhnout poklesu emisí o 75 procent ve srovnání s rokem 1990. Naopak malou šanci na schválení má podle švýcarského tisku zákaz používání fosilních paliv do téhož roku.

Podle tisku má balíček iniciativy dobrou šanci na schválení v parlamentu. Většinu opatření podporují levicové, zelené a liberální strany. Proti je naopak konzervativní Švýcarská lidová strana (SVP/UDC). "Zákon je neúměrný a nepřijatelný z hlediska veřejných financí," řekl poslanec za tuto stranu Pierre-André Page. Podle jeho stranického kolegy Michaela Grabere by parlament neměl schvalovat zákony "pro zmrzlou vodu, ale pro lidi". Návrhy UDC na přerušení projednávání textu ale většina poslanců odmítla.

Kritici také poukazují na to, že cíl uhlíkové neutrality do roku 2050 obsahoval i klimatický zákon odmítnutý před rokem v referendu. Novým postupem podle nich zákonodárci maří vůli lidu.

"Odmítnutím uhlíkového zákona klimatické výzvy nezmizely. Nesmíme už ztratit ani minutu," uvedl naopak socialistický poslanec Roger Nordmann.

Návrhy mimo jiné počítají s řadou podpůrných programů a kompenzací: například s programem na obnovu kotlů s dotaci 200 milionů franků ročně (12 miliard korun) či s finanční pomocí stavebnictví a průmyslu.

