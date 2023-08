Takzvané pestré osivo bude možné snáze uvádět na trh, Senát novelu schválil

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Pedarilhos / Shutterstock Setí

Takzvané pestré osivo, oficiálně ekologický heterogenní materiál, bude možné snáze uvádět na trh. Nově by mělo stačit pouze to, že ho pěstitel oznámí příslušnému úřadu členského státu EU. Úpravu podmínek přinese vládní novela zákona o oběhu osiva a sadby, kterou dnes schválil Senát hlasy 65 ze 70 přítomných členů. Předlohu nyní dostane k podpisu prezident. Osivo a sadbu náležející k ekologickému heterogennímu materiálu je možné uvádět do oběhu v souvislosti s evropskými předpisy od loňského ledna.

Ekologický heterogenní materiál, označovaný jako pestré osivo, je druh rozmnožovacího materiálu, především osiva, který se od klasického rozmnožovacího materiálu liší tím, že nemusí náležet ke konkrétní odrůdě. Odrůda musí být registrovaná a osivo musí být certifikované. Vláda v důvodové zprávě uvedla, že zájem ze strany dodavatelů o ekologický heterogenní materiál je zatím minimální. Na tento materiál se budou vztahovat požadavky například na klíčivost nebo na informace na obalech. Nebude mít ale stanovené uznání v jedné z certifikačních kategorií jako podmínku uvedení osiva nebo sadby do oběhu.

Zákon zohledňuje i další novinku z evropského nařízení. Jde o možnost registrace nově vyšlechtěné odrůdy jako ekologické odrůdy vhodné pro ekologické zemědělství. Zavádí se i možnost dobrovolné registrace některých odrůd náležejících k druhu uvedenému v druhovém seznamu, tedy v příslušné vyhlášce z roku 2010.

Sněmovna novelou dočasně zúžila povinnost zemědělců evidovat elektronicky hnojiva a další látky a poskytovat tyto údaje úřadu. Nyní mají tuto povinnost zemědělci hospodařící na nejméně 20 hektarech. Od příštího února se má hranice zvýšit na 200 hektarů, od ledna 2025 snížit na 100 hektarů a od ledna 2026 se navrátit zpět na 20 hektarů. Zemědělci se podle poslanců nestíhají do systému registrovat.

Dolní komora přidala do předlohy také opatření pro používání mobilních čisticích zařízení pro osiva. O jejich použití začíná být podle zdůvodnění úpravy mezi dodavateli osiva zájem. "Opatření jsou nutná k tomu, aby Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský mohl i v případě použití těchto mobilních zařízení vykonávat činnosti v rámci povinného uznávacího řízení a kontrolu uvádění osiv do oběhu," uvedli předkladatelé pozměňovacího návrhu. Usnadní se s ohledem na praxi sledovatelnost rozmnožovacího materiálu. Tento materiál má být jednoznačně označen ve všech fázích výroby.

Senátor Michael Canov (SLK) na základě stanoviska senátní legislativy, v němž se v souvislosti se sněmovní úpravou píše o takzvaném přílepku, navrhoval zamítnutí novely. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) postup obhajoval slovy, že pozměňovací návrhy se do novely dostaly s ohledem na diskuse se zemědělskou veřejností. Pokud by byly předloženy jako samostatná novela, schvalování by podle něho trvalo dlouho. O Canovově návrhu na zamítnutí předlohy už Senát nehlasoval.

