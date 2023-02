Temelín a Dukovany by mohly v rocce 2025 vyrobit přes 32 TWh elektřiny

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

ČEZ letos investuje v jaderné elektrárně Temelín 3,6 miliardy korun, loni to bylo 3,5 miliardy. Bude dál modernizovat řídicí systémy, vypíše výběrové řízení na nové generátory. Prodlouží také dobu, při níž jsou v provozu bloky mezi odstávkami. Teď je to rok, v budoucnu to bude 18 měsíců. Odstávky bloků kvůli výměně paliva budou letos na prvním bloku od 7. dubna, na druhém od 18. srpna, každá potrvá dva měsíce. V roce 2025 by mohly elektrárny Temelín a Dukovany vyrobit 32 terawatthodin (TWh), loni to bylo 31,02 TWh. Od začátku provozu temelínské elektrárny v roce 2000 investoval ČEZ do její modernizace přes 28 miliard korun.

"Klíčem je bezpečný provoz a kvalita, abychom byli schopni dosahovat vysoké spolehlivosti a dokázali s přehledem řídit odstávky. Pokud to vše zvládneme, směřujeme minimálně na 60 let provozu a roční výrobu (v Temelíně a Dukovanech) přes 32 terawatthodin. Určitě to nebude letos ani příští rok, poprvé je tato meta dosažitelná v roce 2025," řekl člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek. V roce 2021 vyrobily všechny energetické zdroje v Česku 84,9 TWh, řekl vedoucí útvaru jaderné komunikace ČEZ Petr Šuleř.

Jednou z největších investic v historii temelínské elektrárny, řádově za miliardy korun, je modernizace části řídicího systému hlavních výrobních bloků. Začala loni, za dva roky chtějí energetici položit přes 80 kilometrů převážně optických kabelů. Hotovo by mělo být v roce 2029. "Letos plánujeme položit pět kilometrů napájecích a 45 kilometrů optických komunikačních kabelů a přibližně polovinu této délky pak i v příštím roce," řekl ředitel temelínské elektrárny Jan Kruml.

ČEZ chce letos také vypsat tendr na nové generátory. V roce 2028 ho vymění na prvním bloku, o dva roky později na druhém. Náklady budou v řádu nižších desítek miliard, řekl na dotaz ČTK Kruml.

Energetici také prodlouží dobu provozu bloků mezi dvěma odstávkami. Teď je to přibližně rok, v následujících letech to bude asi 18 měsíců. Letos zavezou energetici do reaktoru druhého bloku zařízení, díky němuž bude blok v provozu o dva měsíce déle než dosud. V elektrárně Dukovany by tato doba měla vzrůst ze 12 na 16 měsíců, řekl Zronek. Nově by tak byly jeden rok dvě odstávky a rok poté jedna.

Temelín je největším výrobcem elektřiny v zemi, kryje zhruba pětinu domácí spotřeby. ČEZ spustil elektrárnu v prosinci 2000. Loni vyrobil Temelín 16,29 terawatthodiny (TWh) elektřiny, letos od začátku roku 2,4 TWh. Temelín a Dukovany posledních pět let vyrobí ročně přes 30 TWh elektřiny.

