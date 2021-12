Téměř tři čtvrtiny Poláků podle průzkumu podporují výstavbu jaderných elektráren

Břetislav Machaček 16.12.2021 18:52

Pamatuji jak s velkou slávou zastavili výstavbu JE Žarnowiec a útočili

na náš Temelín a Dukovany. Bušili se v prsa, že se bez jádra obejdou

stejně jako naši "Grínpísáci", Jihočeské matky a jiní pomatenci. Ještě,

že se u nás dokončila alespoň ta půlka Temelína, protože bychom byli

na tom téměř stejně. Nyní zadlužení a s prázdnou kasou to chtějí oni

i my dohánět. Navíc si našli bez výběrové řízení jediného dodavatele

a my k tomu směřujeme taky. Spíše však nepostaví nic oni a ani my

a zbyde pouze skřípění zubů z promarněné šance v minulosti.



