Tesla lepší než Facebook. Výrobce elektromobilů se stal pátou nejhodnotnější firmou na Wall Street

Jirka Černý 8.1.2021 16:20 Reaguje na Miroslav Vinkler

Tomu nemůžete rozumět protože nad tím přemýšlíte logicky. Četl jsem njaké zkušenosti majitele s Teslou a byl z tohoto auta naprosto nadšený. Stojí šíleně peněz, je hrozně odfláknuté, při nájezdu po kterém je slušný naftový motor v nejlepší kondici vyměnil tři motory a dvoje baterie za nehorázné peníze, je to víc v servisu než na silnici ale on to auto prostě miluje. Vlastně je to jako vztah s určitým typem žen, jsou nepraktické, v posteli nic moc, stojí spoustu peněz a času ale jsou chlapi co je milují.

