Tesla přestane přijímat platby v Bitcoinech. Důvodem je podle Muska negativní vliv na životní prostředí

Jiří Svoboda 14.5.2021 11:39

Těžba Bitcoinů na obrovských počítačích předsatvuje asi výpočty, které jsou k něčemu potřeba a nebýt bitcoinů, stejně by musely nějak probíhat. Co se tam tedy počítá???????????



To, že ty výpočty žerou fosilní elektřinu je stejný problém, jako že Tesly jezdí na tu stejnou elekřinu. Takže tak trochu od Muska pokrytectví.

