Testování studní kvůli možné kontaminaci po nehodě v Hustopečích má být zdarma

Testování vody ve studních po nehodě cisteren s jedovatým benzenem v Hustopečích nad Bečvou by mělo být zdarma. Kterých studní se to bude týkat, určí Česká inspekce životního prostředí. O situaci v místě nehody, která se stala předminulý týden, dnes ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) informoval vládu. Novinářům po jednání řekl, že odklízecí práce postupují rychle, experti se ale obávají dešťů, které mají přijít v následujících dnech.Zástupci Hustopečí nad Bečvou v pátek požádali hygieniky o pravidelný monitoring vytipovaných studní. Podle místostarosty městyse Zdenka Vahaly (KDU-ČSL) by měly odběry trvat měsíce, ne-li déle. Podle výsledků prvních odběrů byla v jednom z pěti odebraných vzorků identifikována přítomnost benzenu, jeho hodnota je nicméně pod hygienickým limitem. Jde o chatovou lokalitu za jezerem, které leží naproti místu havárie.

Voda ve studnách by se měla podle zástupců obcí sledovat po delší čas. Záležet bude totiž na tom, jak se benzen, který v místě havárie pronikl do podzemních vod, bude dařit odchytávat, zda se jeho koncentrace bude zvyšovat či snižovat - a v jaké míře zaberou sanační opatření.

V blízkosti nádraží v Hustopečích dnes pokračovaly práce v odklízení zdemolovaných cisteren. Specializovaná firma za využití pásového rypadla s demoličními nůžkami vraky stříhá a za pomoci pásového jeřábu je nakládá na nákladní vagony, které je odvážejí. Během úterka se podařilo demontovat pět z 12 cisteren. Dál platí přísná protipožární opatření.

K odstraňování vraků mohla firma přistoupit až desátý den po nehodě, důvodem byla nebezpečná toxická látka, celkem 17 cisteren v osudnou chvíli převážely více než 1000 tun výbušného benzenu. Po nehodě 15 ze 17 cisteren zachvátil požár, některé z cisteren poté vybuchly. Část vozů se podařilo odvézt po kolejích, ze zbývajících 12 poškozených cisteren hasiči museli nejprve odstranit zbytky benzenu, aby se uvnitř netvořila výbušná koncentrace a manipulace s vozy byla bezpečná. Po odstranění všech cisteren budou moct pokračovat další sanační práce - právě pod cisternami totiž leží ohnisko kontaminace.

