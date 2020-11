Těžce zkoušená řeka. Do Bečvy ve Valašském Meziříčí znovu unikla neznámá látka

Karel Hübl 24.11.2020 18:02

Pokud k úniku neznámé látky došlo z výusti kanalizace Tesly Rožnov, kterou provozuje ENERGOAQVA a.s., tak za únik zodpovídá ENERGOAQVA a.s. a příslušné orgány by měly zahájit řízení a nařídit opatření, aby se situace již nemohla opakovat.

Např. v areálu Tesly Rožnov jsou vybudovány laguny, do kterých je možno napojit vyčištěné technologické vody před odtokem do kanalizace vyústěné ve Valašském Meziříčí. Na odtoku z lagun do kanalizačního sběrače do Valašského Meziříčí je možno osadit měrný objekt na kontinuální měření průtoku a sondy na měření koncentrace znečištění jednotlivými látkami s dálkovým přenosem.

Dálkový přístup k datům je možno povolit vodohospodářskému orgánu, ČIŽP, Povodí Moravy, ČRS. Při překročení povolené koncentrace znečištění by se automaticky zpustil alarm a uzavřelo elektro šoupátko na odtoku z laguny do kanalizace vyústěné ve Valašském Meziříčí.

V současné době by to neměl být problém. Náklady by mohly být přijatelné a realizace rychlá.

Při případné havárii budou všechny potřebné údaje okamžitě k dispozici a viník rychle odhalen.





