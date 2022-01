Thajsko vztyčilo bariéry na ochranu pláží, k břehu se blíží ropná skvrna

Thajsko instalovalo bariéry podél pláží ve východní provincii Rajóng, aby omezilo jejich zasažení ropnou skvrnou, která se vytvořila po úterním úniku ropy z podmořského ropovodu. Informovala o tom agentura Reuters, podle níž skvrna zasáhla 47 kilometrů čtverečních moře a blíží se k thajským břehům.

K narušení ropovodu společnosti Star Petrolleum Refining Public Company (SPRC) došlo v úterý kolem 21:00 místního času (15:00 SEČ) asi 20 kilometrů od pobřeží Thajska. Do moře uniklo odhadem 50 000 litrů ropy; původní zprávy hovořily o úniku až 160 000 litrů.

RAYONG: Hundreds of workers set up oil barriers along beachfronts in this eastern province on Friday as authorities raced to limit the environmental damage from oil that leaked from an underwater pipeline earlier this week. #BangkokPost #Thailand #Rayong https://t.co/pR1vCxsb8c