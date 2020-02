The Guardian nebude prodávat reklamu těžařům fosilních paliv

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | CSIRO Britský deník The Guardian s okamžitou platností nebude z ekologických důvodů nabízet reklamní prostor ropným a uhelným společnostem. / Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Britský deník The Guardian s okamžitou platností nebude z ekologických důvodů nabízet reklamní prostor ropným a uhelným společnostem. The Guardian v prohlášení z minulého týdne tvrdí , že se stal první velkou globální zpravodajskou organizací, která k zákazu reklamy na společnosti zabývající se těžbou fosilních paliv přistoupila.

"Naše rozhodnutí vychází z desítek let dlouhé snahy mnohých v tomto průmyslovém odvětví zabránit vládám po celém světě v opravdových klimatických činech," uvedli Anna Batesonová a Hamish Nicklin z vedení The Guardian. Ve společném prohlášení dodali, že reakce na globální oteplování je nejdůležitější výzva dnešní doby.

The Guardian rovněž uvedl, že zákaz reklamy na těžaře fosilních paliv je dalším krokem snah deníku snížit svou uhlíkovou stopu. Poukázal rovněž na výhrady ekologů, kteří dlouhodobě kritizují energetické společnosti za to, že se pomocí nákladné reklamy snaží v očích veřejnosti své aktivity vykreslit jako vstřícné vůči životnímu prostředí. Takovým příkladem je zdůrazňování relativně malých investic do obnovitelných zdrojů, zatímco se společnost nadále soustředí na těžbu fosilních paliv.

Rozhodnutí The Guardian přichází v době, kdy jeho vlastník Guardian Media Group (GMG) očekává v mediálním odvětví nelehký rok. Reklamy činí v celkových v tržbách GMG až 40 procent, což z inzerátů činí významnou část finančních zdrojů pro práci novinářů. Jaká část reklamních příjmů dosud pocházela od ropných a uhelných společností, The Guardian v oznámení z minulého týdne neuvedl.

Podobný krok jako levicový The Guardian doposud učinilo několik menších médií. Příkladem je švédský levicový list Dagens ETC, který toto opatření oznámil loni. Mottem Dagens ETC je Rudý deník pro zelenější svět.

reklama