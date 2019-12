Thunbergová dorazila po měsících na cestách do Stockholmu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Greta Thunberg / twitter.com Švédská klimatická aktivistka Greta Thunbergová dorazila po několika měsících na cestách domů. Na twitteru včera zveřejnila fotografii ze Stockholmu, na níž je zachycena se dvěma psy.

Švédská klimatická aktivistka Greta Thunbergová dorazila po několika měsících na cestách domů. Na twitteru včera zveřejnila fotografii ze Stockholmu, na níž je zachycena se dvěma psy. "Doma," zní stručný popisek k fotce. Kdy přesně Thunbergová do švédské metropole dorazila, není jasné. V sobotu zveřejnila na twitteru fotografii z vlaku, kterým projížděla Německem.

Šestnáctiletá Thunbergová je hlavní tváří globálního studentského hnutí Fridays for Future (Pátky pro budoucnost), které chce přimět zejména politiky, aby urychleně a konkrétními činy bojovali proti globálnímu oteplování.

Svou ekologickou aktivitu zahájila loni v létě ve Stockholmu protestem před švédským parlamentem, při němž držela transparent s nápisem Školní stávka za klima. Posléze se k ní připojili studenti ze Švédska i dalších evropských států, kteří takto začali stávkovat každý pátek.

V polovině srpna Thunbergová vyplula na jachtě z Británie do Spojených států, kde se zúčastnila mimo jiné klimatického summitu OSN. Ostře na něm kritizovala politiky za nečinnost a vyzvala je ke konkrétním krokům v boji s klimatickými změnami. Následně se přeplavila přes Atlantik na katamaránu zpět do Evropy a v Madridu se zúčastnila klimatické konference. Po zastávce na demonstraci v severoitalském Turíně zamířila do Švédska.

