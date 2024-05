Do Česka přiletěla slavná britská bioložka a znalkyně primátů Jane Goodallová

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Slavná britská bioložka, znalkyně primátů a ochránkyně přírody Jane Goodallová přiletěla do Česka. V pátek mohou zájemci přijít na přednášku, která se bude týkat mimo jiné 60 let její práce nebo jejího výzkumu chování šimpanzů. Akce se uskuteční v aule České zemědělské univerzity (ČZU) od 17:00 a vstup je zdarma, informoval Filip Mašek, mluvčí Zoo Praha, která přednášku pořádá.Přírodovědkyni Goodallové je 90 let a velkou část své kariéry se věnovala studiu chování šimpanzů v přírodním parku Gombe v Tanzanii. Přednášela v mnoha zemích a navštívila i Českou republiku. V aule ČZU je kapacita 522 míst, přednáška bude ale zároveň přenášená na obrazovku do předsálí a blízké posluchárny, kde bude dalších zhruba 500 míst.

Bioložka bude přednášet o 60 letech své práce přírodovědkyně a ochránkyně přírody. "Dotkne se nepochybně svého přelomového výzkumu chování šimpanzů v Gombe, který změnil lidský pohled na primáty, když dokázal, že umějí používat nástroje a projevovat celou škálu do té doby pouze člověku přisuzovaných emocí," sdělil Mašek.

Podle něho se bude také věnovat šíření povědomí o aktivitách, které různými způsoby pomáhají ochraně přírody. "Stěžejním tématem Jane Goodallové v posledních letech je naděje. Naděje, že to s planetou Zemí i přes všechny současné problémy, a zejména klimatickou změnu, dopadne dobře," dodal Mašek. Goodallová bude přednášet v angličtině a k dispozici bude 100 sluchátek se simultánním překladem do češtiny.

V sobotu 11. května pak v Zoo Praha v rezervaci Dja v 11:00 bioložka pokřtí a odhalí jméno mláděte gorily nížinné, které se samici Kijivu narodilo v dubnu. Jde o druhé gorilí mládě narozené v pražské zoo v tomto roce.

