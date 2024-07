V ČR byla po 9 letech zaznamenána vzteklina u netopýra

Karel Zvářal 31.7.2024 21:06

"Ani lišky by nechytily tento typ vztekliny od netopýrů," uvedl Vorlíček.



Tak toto bych doslovně nebral. Vakcinolog mi tvrdil, že virus vztekliny nemutuje (jako např c-19). Proto z principu předběžné opatrnosti je lépe se nechat přeočkovat. Vono se to kecá, když se to dotyčného netýká. Všechny lišky nemusí být imunní, s orálkou se skončilo dávno, na bezpečí "na věčné časy" tudíš nevěřím.

