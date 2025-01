Toxický odpad z katastrofy v Bhópálu byl po 40 letech převezen k likvidaci

2.1.2025 21:06 Reaguje na Karel Zvářal

Omlouvám se, zdá se, že jsem to napsal blbě. Nechci je vyviňovat, spíš jsem chtěl říct, že v některých zemích se určité technologie prostě nedají dělat. Tady to nemohli obsadit vlastním personálem, protože Indové to hlavně chtěli mít levné, to by si ty pesticidy jinak mohli rovnou kupovat z USA. Podle toho co jsem o tom četl (docela mě to zajímalo z hlediska řízení bezpečnostně kritické výroby) prostě americký personál naprosto nebyl schopný ukočírovat místní lidi. Myslím, že si vůbec neuměli představit do čeho jdou, když ten kontrakt podepsali. Mně pro zkušenost stačila komunikace s indickou softwarovou firmou, kde snad i uklízečka měla PhD, ale stejně byli naprosto nekompatibilní s evropskými požadavky na kvalitu práce.

