Transformace energetiky Polsko přijde na 450 miliard zlotých

Miroslav Vinkler 10.3.2021 20:28 Reaguje na Katka Pazderů

Aktualizovaný polský program jaderné energie (PPEJ) zavádí mimo jiné harmonogram prací na výstavbě jaderných elektráren v Polsku. Bylo schváleno Radou ministrů a bude oznámeno v Úředním věstníku polského Monitoru. (říjen 2020)



Dokument připravuje půdu pro stavbu jaderné elektrárny, předkládá harmonogram činností, uvádí model a umístění reaktoru. Aktualizace zachovává plán na stavbu bloků s kapacitou 6 až 9 GW. Jedná se o tlakové jaderné reaktory generace III (+) - PWR, EPR



Stavbu elektrárny připraví stát a první elektrárna bude postavena v Lubiatów-Kopalin nebo Żarnowiec, tj. Lokality uvedené v PPEJ od roku 2014. Následně to mohou být oblasti systémových elektráren v Bełchatowě nebo Pątnowě.

V roce 2025 by měl vydat stavební povolení prezident Národní agentury pro atomovou energii a v roce 2026 by měla být zahájena výstavba, takže v roce 2032 bude první reaktor elektrárny uveden do provozu a uveden do provozu o rok později. V letech 2035 a 2037 by měly být uvedeny do provozu další dva reaktory z první jaderné elektrárny. Tři reaktory druhé elektrárny by podle harmonogramu byly uvedeny do provozu v letech 2039–2043.



Nesmíte číst jenom Mateřídoušku a eko-europlky.



zdroj:https://inzynieria.com/energetyka/wiadomosci/59583,elektrownia-atomowa-w-polsce-jest-harmonogram-prac,harmonogram-dzialan

Odpovědět