Tři uhelné regiony budou spolupracovat na rozvoji vodíkových technologií

Vodíkové memorandum včera na ministerstvu životního prostředí (MŽP) v Praze podepsali hejtmani Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Společně hodlají posílit mezikrajskou spolupráci pro rozvoj vodíkových technologií. Do budoucna by podle ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) mohl být vodík důležitým zdrojem energie, a to zejména v dopravě. Kraje při spolupráci budou rozvíjet vodíkové technologie v oblasti výroby, skladování či aplikace v některých typech dopravy.

"V Modernizačním fondu podporujeme výrobu a využití vodíku ve všech otevřených programech, kde je na veškeré jejich aktivity vyhrazeno dohromady 13 miliard korun," řekl Hladík. Vodík je podle úřadu perspektivní energetické médium, jež lze udržitelně vyrobit elektrolýzou, a to z lokálních zdrojů, vody a elektřiny. Rozvoj vodíkových technologií tak napomůže plnění klimatických cílů i soběstačnosti České republiky. V současné době se vodík zužitkovává především v dopravě, dále pak například v hutnictví nebo v chemickém průmyslu.

Právě Ústecký, Moravskoslezský a Karlovarský kraj patří mezi přední tuzemské dodavatele energie. Krajské firmy jsou podle ministerstva uzpůsobené k tomu, aby vodík vyráběly. Vysoké školy v Moravskoslezském a Ústeckém kraji pak mohou rozvinout vodíkové technologie pomocí výzkumu, nastínilo MŽP.

"V regionu jsou již připravené vodíkové projekty, jako například vodíková mobilita ve městě Ústí nad Labem, záměr kraje na využití vodíkových vlaků a široká škála rozvojových aktivit podnikatelských subjektů. V Ústeckém kraji existuje potenciál pro rozvoj uceleného hodnotového vodíkového řetězce od jeho výroby, přes efektivní způsoby skladování a distribuce až po jeho využití v nejrůznějších oblastech průmyslu," sdělil hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller (ANO). Dodal, že spolupráce mezi kraji napomůže k rozvoji vodíkové infrastruktury a ke koordinovanému zajištění financování náležitých aktivit.

"Karlovarský kraj již nechal zpracovat studii, která ukazuje, jakým směrem se můžeme v oblasti vodíku ubírat. V současné době otevíráme také otázku vodíku ve veřejné dopravě, naše kroky teď budou směřovat k tomu, abychom jej mohli postupem času využívat jako zdroj energie pro veřejnou dopravu," nastínil hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek (za STAN).

I hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (dříve ANO) přikládá elektromobilitě a vodíkové mobilitě zásadní význam do budoucna. "Elektřinu a vodík si umíme vyrobit sami, což nám dává jistou svobodu a nezávislost na ruském plynu a ropě," uvedl Vondrák.

Podle Vondráka by v kraji mělo vzniknout takzvané Hydrogen Valley (česky vodíkové údolí), kde se prvenství namísto energetiky a dopravy na fosilní paliva ujmou vodíkové technologie. Kraj proto spolu s univerzitami a podniky založil Vodíkový klastr, momentálně v regionu testují vybudování první plnicí vodíkové stanice v Ostravě - Hranečníku.

"Zaměřili jsme se i na pilotní provoz regionálních autobusů na vodík. Ve fázi hodnocení je i první výběrové řízení na poskytovatele regionální dopravy s cílem zajistit až deset vodíkových autobusů pro Karvinsko na lince Havířov - Ostrava. Postupně s možnostmi zajištění plnění vodíkem budou přibývat další autobusy na vodíkový pohon pro celý kraj, také automobily pro úřady a příspěvkové organizace kraje, chystá se výběrové řízení na vodíkové vlaky na trasách Krnov - Olomouc," dodal Vondrák.

