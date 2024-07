Tropické teploty zvládají zvířata ve zlínské zoo podle chovatelů bez problémů

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | ZOO Zlín Samice slona afrického Zola krátce po půlnoci 1. července 2018 porodila. Porod proběhl bez problémů, slůně se však narodilo mrtvé. U prvorodiček to bohužel není neobvyklý jev. Jednalo o samičku s porodní váhou 86 kg. Slonice Zola je v pořádku.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Tropické teploty letošního léta zvládají zvířata ve zlínské zoo podle chovatelů bez problémů. Jsou umístěna v klimatizovaných pavilonech, ve výbězích mají jezírka a bazény, odpočívat mohou ve stínu. Osvěžující spršky čekají v zahradě i na návštěvníky, sdělila ČTK mluvčí zoo Romana Mikešová.Už při budování expozic se podle zoologa Zdeňka Čecha pamatuje na to, aby měla chovaná zvířata zajištěný dostatek stinných prostor, kde se mohou v případě tropických teplot ukrýt. "Naprostou většinu výběhů navíc doplňují potůčky, jezírka, tůňky, ve kterých zvířata najdou příjemné osvěžení. Sloni afričtí nyní tak častěji využívají oblíbené bahniště a rozlehlé jezírko v Karibuni, pár jaguárů během dne několikrát zamíří do bazénu ve venkovní expozici," uvedl Čech.

V některých výbězích také fungují rozprašovače vody a mlžné systémy. Je tomu tak například u tučňáků Humboldtových, v průchozí voliéře v části zoo Amazonie nebo v chovatelských expozicích v zázemí zoo. "Zajistili jsme i dostatečný přísun čerstvé vody pro pitný režim zvířat. Chovatelé častěji mění vodu v miskách, protože ve vedrech se voda rychle ohřeje a kvůli tomu ztrácí svoji hodnotu," uvedl zoolog.

Pracovníci zahrady chystají i speciální velké zmrzliny. "Třeba u tygrů mají příchuť ryb, u slonů jsou ovocné. Připravujeme je tak, že napustíme do kbelíku vodu, přidáme potřebné ingredience a vše dáme do mrazáku. Zmrazený obsah kbelíku pak nachystáme do expozice. Zvířata se nejen ochladí, ale také pochutnají," uvedl Čech.

Na příchod tropických veder se zoo připravila v předstihu. "V pavilonech jsme před nástupem tropických teplot zkontrolovali a nastavili klimatizační systémy, pečlivě je regulujeme pro zajištění optimálních chovatelských podmínek. Vše sledujeme a vyhodnocujeme, abychom v případě jakýchkoliv změn a výkyvů mohli zajistit nápravu," doplnil Čech.

Díky vzrostlým stromům okolo cest a pěšin je v zahradě dostatek stinných míst také pro návštěvníky. Na několika místech se mohou občerstvit chlazenými nápoji nebo zmrzlinou. U hlavního vstupu a zámku Lešná je nainstalovaný mlžný systém. U sezonního vstupu jsou vodotrysky, které podle zástupců zoo ocení především děti.

reklama