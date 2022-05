Týdny pro krajinu: Dobrovolníci se zapojí do ochrany lesů nebo rašelinišť

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Marek Stránský / Marek Stránský / Wikimedia Commons Zapojit se dobrovolníci mohou také v chráněných krajinných oblastech Radějov a Králický Sněžník.

Dobrovolníci se při Týdnech pro krajinu po celé ČR i letos zapojí do záchrany rašelinišť, odstraňování dopadů kůrovcové kalamity nebo do obnovy zemědělské krajiny. Informovalo o tom Hnutí Duha, které každoroční akci organizuje. Lidé se mohou zapojit na devíti lokalitách od 25. června do 17. září.

Na každoroční akci rozdělenou na jednotlivé turnusy se mohou zájemci přihlašovat přes webové stránky hnutí. "Tato akce přináší široké veřejnosti možnost vidět zblízka některé problémy současné české krajiny a přímo v terénu se zapojit do prací, které jsou součástí jejich řešení," uvedla koordinátorka dobrovolníků Kateřina Stonová.

Ve dvou termínech se mohou zúčastnit akce věnované záchranně rašelinišť a luk na Šumavě. Zapojit se mohou také v chráněných krajinných oblastech Radějov a Králický Sněžník.

Na obnově lesů po kůrovcové kalamitě se mohou dobrovolnici podílet zapojit v Městě Albrechticích a v Bruntále. Během tří týdnu proběhnout také aktivity zaměřené na zemědělskou krajinu v okolí Prostějova nebo u Manětína.

Akce Týden pro krajinu má za cíl také podpořit výzvu Zachraňme lesy, se kterou hnutí přišlo. Podepsalo ji již přes 82.000 lidí a žádá zákonodárce, aby připravili z jejich pohledu lepší zákon o myslivosti. "Zajistěte ohleduplné hospodaření v lesích s akcentem na zaměstnanost místních lidí namísto velkých těžařských firem," vyzývají poslance. Hnutí přišlo také s peticí žádající šetrnější zacházení se zemědělskou krajinou.

