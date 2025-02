U Australana na zahradě se skrývalo 102 jedovatých pakober červenobřichých

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

U Australana na zahradě žila více než stovka jedovatých pakober červenobřichých, které se zahrabaly v zemině. Informovala o tom agentura AP s tím, že úřady po jejich odchytu povolily jejich následné vypuštění do národního parku.David Stein ze Sydney zkontaktoval firmu specializující se na plazy poté, co viděl asi šest pakober, jak vklouzly do mulče na jeho zahradě. Odpoledne přijel chytač hadů, který ze zeminy vytáhl 102 březích a nově narozených hadů. Podle majitele firmy se na Steinově zahradě skrývalo pět dospělých pakober a 97 mláďat.

Pakobry červenobřiché, které jsou vejcoživorodé, obvykle rodí čtyři až 35 mláďat. Někteří z chycených plazů proto mohou být potomky dospělých jedinců, kteří hnízdo již opustili, uvedl odborník na australské hady Scorr Eiper.

"Když uvidíte tolik hadů v jednom klubíčku, trochu vás z toho zamrazí," řekl podle AP Stein.

Experti neví, jak se mohlo na pozemku o rozloze 1,4 hektaru narodit tolik plazů v tak krátké době. Podle Eipera se březí pakobry shromažďují na jednom místě, aby se chránily před predátory, nebo když jsou připraveny rodit, napsala BBC. Dalším důvodem může být i mimořádně horké počasí, dodal Eiper.

Sydneyské úřady ve čtvrtek povolily vypustit plazy do národního parku. "Lidé mají samozřejmě obavy z takového množství pakober a z toho, kam se mohou dostat. Hadi ale budou dostatečně daleko, aby se vyhnuli lidem. Sto hadů se vydá do buše uprostřed ničeho," řekl Cory Kerewaro, majitel firmy, která plazy odchytila.

Pakobry by se mohly do mulče vrátit ve stejnou dobu i příští rok. "Během několika příštích dnů ta velká hromada zeminy zmizí," uvedl Stein.

Pakobry červenobřiché jsou jedním z nejběžnějších jedovatých druhů hadů v Austrálii. Jedná se o plaché zvíře, jehož kousnutí může způsobit otok, nevolnost nebo průjem. Žádný člověk však na následky kousnutí nezemřel, dodala BBC.

