U Lázu na Příbramsku se podle místních objevili vlci a zadávili laň a tele

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

U Lázu na Příbramsku se podle místních objevili vlci. Lidé v oblasti na úpatí Brd objevili jednu zardoušenou laň a tele usmrcené ve výběhu. Obec chce předejít panice a uspořádat na toto téma besedu se zástupci Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Brdy, řekl ČTK starosta Lázu Antonín Kropáč (nez.). Podotkl, že obec není kompetentním orgánem, který by měl v této věci něco řešit nebo přijímat opatření.Mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) Karolína Šůlová poukázala na to, že vlci v posledním desetiletí postupně osidlují celou republiku a zdolávají velké vzdálenosti. Brdy podle ní nejsou výjimkou, výskyt vlků je tu potvrzen už od září 2023, sdělila ČTK.

"Myslivci říkají, že to vypadá jednoznačně na vlka. I podle času nálezu - laň se našla hodně blízko vsi v dopoledních hodinách, vlci ji museli uštvat v noci. Kdyby to byli psi, tak už by se vědělo, že se tu nějací ztratili nebo se tu potulují," míní Kropáč.

Starostka nedalekého Podlesí Marcela Dušková (nez.) na facebooku uvedla, že vlci se pohybují především mezi Lázem a Bohutínem, a vyzvala ke zvýšené opatrnosti při vycházkách do přírody. Odkázala na vyjádření vedoucího CHKO Brdy Bohumila Fišera, podle nějž by se lidé měli bát pouze o psy venčené navolno, kteří se vzdálí za zvěří, případně o hospodářská zvířata. Z celé Evropy není podle Fišera potvrzen žádný případ napadení člověka vlkem.

Podle Kropáče se už obcí šíří nepravdivé zprávy, že usmrcená zvířata má na svědomí vlčí smečka o 50 kusech, chce proto uspořádat besedu s odborníkem. "Tady u nás se všechno strašně zveličuje. Měli jsme tu asi předloni prasata, která napadala psy a lidi. Ale tihle vlci nenapadají nikoho a jsou plaší," řekl Kropáč.

"Vzhledem k tomu, že Brdy jsou 'skoro' ideálním prostředím pro výskyt vlka, bylo jisté, že vlci se zde usadí a budou především neobydlenou oblast CHKO využívat jako své teritorium," uvedla Šůlová. Vlk se podle ní člověku obvykle vyhýbá a zaregistruje ho díky výbornému čichu i sluchu daleko dřív než člověk jeho.

"Více než 90 procent potravy vlků tvoří hojná a místy přemnožená zvěř, přesto ale může dojít k útoku na nedostatečně zabezpečená hospodářská zvířata, protože pro vlky představují jednoduše dostupnou potravu. Je proto klíčové, aby chovatelé svá stáda dobře zabezpečili," dodala Šůlová.

Pokud se prokáže, že šlo o útok vlka, mají chovatelé nárok na náhradu škody, v oblastech s trvalým výskytem vlka stát také poskytuje dotace na zabezpečení stád a případně hradí i další náklady, které jsou se zvýšenou péčí o stáda spojeny. Ve Středočeském kraji se vlk nedávno objevil na dálnici D1 mezi 13. a 14. kilometrem, kde ho srazil některý z řidičů. Další případ byl hlášen u Samopší na Kutnohorsku, kde zřejmě vlk potrhal ovci.

reklama