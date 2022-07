U Zlína hořela lesní školka, požár likvidovalo šest jednotek hasičů Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Fir0002 / Fir0002 / Wikimedia Commons Požár lesa. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Šest jednotek hasičů likvidovalo ve středu večer požár oplocené lesní školky ve Zlíně-Mladcové. Hořelo na ploše asi 5000 metrů čtverečních. Oheň způsobil škodu zhruba 100 000 korun, nikdo při požáru neutrpěl zranění. V tiskové zprávě to dnes uvedl mluvčí krajských hasičů Roman Žemlička. Oznámení o požáru přijali hasiči krátce před 21:15. Na místě zjistili, že hoří tráva a stromky v oplocené části na ploše asi 50 metrů šířky a 100 metrů délky. "Abychom se do prostoru dostali, museli jsme provést prořezání a odstranění části oplocení. Voda k hašení byla k místu požáru dopravována kyvadlově velkoobjemovými cisternami z nedaleké městské části Mladcová," uvedl mluvčí. Do zbrojnic se zasahující jednotky začaly vracet po půlnoci. "Požár způsobil škodu v předběžné výši 100.000 korun. Uchráněn byl les v předběžné hodnotě 500.000 korun," uvedl Žemlička. Příčina vzniku požáru zatím není známá. reklama tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.



