Daniel Zeman: Nad klimatickou diskusí Vojtěcha Pecky a Petra Pokorného

Žijeme v době, kdy každý, komu je byť jen 40 let, může vyprávět o zimách jeho dětství, které byly mnohem tužší než ty dnešní. Kolik bylo sněhu za okny a kolik bývalo pod nulou. A jak se bruslilo na zamrzlých rybnících. Navíc stačí vyjet za humna a vidíme drasticky tající ledovce. To vše, amplifikováno téměř unisono hlasem vědců a klimatických odborníků, nás nutí přemýšlet o dramatické změně klimatu, kterou nyní prožíváme.Omlouvám se, že jako osoba od plotny se nedostanu včas ke všemu, co se zrovna vaří, a tak reaguji se zpožděním na článek sociologa Mgr. Vojtěcha Pecky o klimatických omylech paleoekologa doc. Petra Pokorného PhD. , který vyšel na Ekolistu ( odpověď Petra Pokorného najdete zde ).

Je z principu jasné, že klimatická diskuse se bude odvíjet na mnoha různých škálách. Názory se pohybují v širokém spektru od postojů Václava Klause a jemu podobných až po aktivisty blokující dopravu ve městech, lepící se k různým povrchům a ničící díla v galeriích.

Je tu i škála toho, jak moc máme změnit naše životy v rámci klimatických akcí. Na jedné straně je přesvědčení, které říká, že i pokud se oteplování odehrává, je nejlepší s tím nic nedělat a žít, jak jsme zvyklí, protože to je naše svoboda. Na druhé straně je pak názor říkající, že musíme i za cenu bolesti změnit náš způsob života, přestat používat auta, méně létat, omezit spotřebu, tzn. drasticky změnit náš způsob života, a pak máme teoretickou šanci něco s dramatickým oteplováním země udělat.

Musím říct, že mě poměrně překvapilo, s jakou razancí se Vojtěch Pecka pustil do Petra Pokorného. Taková razance je sice nehezká, ale celkem běžná v humanitních oborech, kde nám jaksi chybí „tvrdá data“. Asi nejsem jediný, kdo viděl zhádat se do krve různé sociální vědce nad vykonstruovanými termíny popisujícími náš svět. Oproti tomu v přírodních vědách jsou takové krvavé střety mnohem výjimečnější. Poměrně robustní proces verifikace výsledků v přírodních vědách sice samozřejmě přináší chybovost, zrod vědeckého poznání je velmi nejistý podnik, paradigmata se střídají a teorie se falsifikují, ale přesto stojí oproti sociálním vědám na mnohem pevnějším podkladu.

A pokud se dostanou přírodní vědci k nějakému opravdu vzdálenému a stěží ověřitelnému problému, je tu uvědomění, že například nově objevená metoda může naprosto změnit dosavadní poznání a tím změnit i zastřešující teorii. To jaksi vytváří milieu, ve kterém panuje většinová bazální slušnost.

To ovšem platí jen pokud se nezačne míchat věda s politikou, tedy v případech, kdy výzkum dostane politické konotace. Nejedná se o nic nového, děje se to stále. Jen namátkou, v devadesátých a nultých letech byla hlavním politicko-vědeckým tématem genetika a snaha o přečtení genomu, což nám mělo zajistit totální kontrolu nad organismem, včetně možnosti jej klonovat, popřípadě změnou jednotlivých genů léčit, či naopak měnit duši příslušného jedince.

Různí aktéři bili na poplach proti geneticky upraveným potravinám, proti klonování lidí, orgánů a možnosti škatulkovat populaci na základě určitých genů. Atmosféra doby byla taková, že pokud si teď necháme vzít naše plodiny a dovolíme korporacím, aby se dostaly k našim genomům, ztratíme vlastní identitu a budeme ovládnuti korporacemi, kterým jde o pouhý zisk. Následně ovšem nastal problém v podobnosti genomů mezi jednotlivými druhy. Genom šimpanze a člověka je na 99,4 % shodný, že by ten půlprocentní rozdíl způsobil tak veliké rozdíly?

Do hry vstoupila epigenetika. Zjistilo se, že genom může být téměř identický, to zásadní ale je, jak je přečten. Klonování se navíc ukázalo jako problematické. U geneticky upravených potravin se naopak žádný škodlivý vliv zatím neprokázal. Celá věc tak pomalu začínala šumět, až na bojišti veřejného prostoru vyšuměla. Zatímco pro přírodní vědy byla tato kapitola skrze Popperovskou falsifikaci teorií a Khunovské změny paradigmatu součást vývoje, politicky aktivním aktérům nejčastěji pocházejícím z humanitních oborů došlo palivo v kotli.

Když se podívám na rozhovor Vojtěcha Pecky pro Novinky.cz, popisuje se tu zlý fosilní průmysl, který svou mediální mocí brání v tom, abychom začali jednat: „Tohle dobře pochopil fosilní průmysl, a proto se vrhl na dezinformační kampaně zaměřené právě na veřejnost. Situaci se jim podařilo úplně zablokovat, takže my teď přešlapujeme na místě a musíme řešit, jestli vlastně oteplování vůbec je. To je přitom z vědeckého hlediska úplně absurdní, někde na úrovni tvrzení o placatosti Země.“ Což se nedá číst jinak, než že potřebujeme odborníky na slovo vzaté, kteří budou bojovat proti fosilnímu průmyslu a korporacím. Tím to však nekončí, problém je samozřejmě s ekonomickým růstem: „Potíž je koneckonců i to, že celý náš systém z hlediska tvoření peněz není schopný dlouhodobě fungovat bez hospodářského růstu, protože pak by se celá ta ekonomická transakce začala zadrhávat, investoři by ztratili důvod, proč vůbec někam dávat peníze.“ V závěru je vyřčena potřeba nového světového řádu: „Tohle je přesně ta chvíle, kdy je nutné začít přemýšlet nově, definovat politiku pro život v antropocénu. To musí být projekt naší generace.“ Vojtěch Pecka tak ve skutečnosti nenabízí reálná řešení jak z toho ven, ale změnu ekonomického řádu. Než něčím radikálně novým je tak spíš inkarnací generačního politicko-vědeckého diskursu doprovázejícímu kapitalismus již po mnoho desetiletí, jak jsem naznačil na genetickém případu (nezpochybňuji, že tento hlas má v každé generaci své místo a svou důležitost).

Na škálách načrtnutých na začátku naší úvahy se Vojtěch Pecka pohybuje na podobně limitních hladinách jako například Petr Hájek se svým Protiproudem, jen s opačným znamínkem. Změna klimatu je ovšem vážná věc a diskuse limitních aktérů nepomáhá nacházet reálná východiska (pokud tedy nechceme revoluci). Ba co více, pokud limitní diskutující nediskutují proti sobě, ale diskutují s někým, kdo názorově obývá méně radikální pozice, dochází k pochopitelnému, ale do značné míry nežádoucímu zadupání racionálních hlasů.

Pokud nás něco metoda vědeckého poznávání kdy naučila, je to křehkost a nesamozřejmost celého procesu, nesamozřejmost dobrých dat a netriviálnost velkých závěrů z nich plynoucích, navíc podrobeným paradigmatickým změnám. Z nejasného se stává krystalicky jasné až ve středoškolských učebnicích. Petr Pokorný se rozhodnul předkládat svůj pohled, založený na opatrném a důkladném čtení dat, veřejnosti, což rozhodně není nic jednoduchého. Asi nemusíme souhlasit se vším, co Petr Pokorný říká a dělá, určitě jsou na přizvednutí obočí clickbaitové titulky, kterými novináři uvádějí jeho rozhovory, ale je to jeden z mála veřejně činných lidí, který se pohybuje na výše uvedené názorové škále v jejich centrálních hodnotách. Paradoxně tyto pozice nám mohou nejlépe porozumět tomu, co se kolem nás děje a zároveň mají šanci poskytnout živný substrát pro řešení, která mohou reálně něco přinést a zároveň nezničit náš svět tak, jak ho známe.

V případě Petra Pokorného jde o zachování vědy v její nejsilnější, ale také nejkřehčí podobě. Nevěřím, že by měl Vojtěch Pecka nějaké zlé úmysly, ale pokud máme opravdu nějak posunout diskusi nad tématem změny klimatu, měli bychom dát hlas těm, kteří se pohybují ve středu výše předvedených škál, a to i v okamžiku, kdy jejich hlas nekonvenuje s tím naším a s rizikem, že jejich hlas bude zneužit klimaskeptiky, nebo klimatickou lobby.

Celá věc má ještě jednu rovinu. Ať se z nynějšího bodu zdá celá klimatická krize poměrně jednoznačná, nikdy nevíme, co nás čeká za zatáčkou (kdo by v roce 2018 čekal kovidová léta a následnou téměř celoevropskou válku). A pokud budeme utlačovat pluralitu relevantních hlasů, může se také jednou stát, že se kolo dějin otočí a následně bude v sázce důvěra ve vědu samotnou. Dodejme, že v současné klimatické situaci hraje vědecko-politické milieu pokerovou terminologií all-in, což může také dopadnout naprostou celospolečenskou nedůvěrou ve vědu a následným pádem vědy z osvíceneckého piedestalu. To by samozřejmě přineslo revoluci, ale asi ne takovou, jakou si kdo může přát.

