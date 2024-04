Jiří Malík: Proč je léto už počátkem dubna?

Honza Honza 8.4.2024 20:22

Ne, ne, pisatel má pravdu, vypadá to blbě.

Ale divím se, že vláda a odpovědné složky, úřady se taky nebojí. Celý svět chce snížit CO2, to je správné, ale je to dlouhodobý fiktivní cíl, ale že třeba nebude voda, že vyschnou pole, že se nebudují přehrady, je s podivem.

Právě proto, by vše mělo ustoupit zastiňování, zalesňování a zadržování vody!

Odpovědět