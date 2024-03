Jiří Malík: Fyzikální zákony vs. průmyslové zemědělství 1 - 0

Jaroslav Řezáč 2.3.2024 09:04 Reaguje na Slavomil Vinkler

zemědělec lidumil? jak k lidem, tak zvířatům, tak k půdě. Když to je jen práce, tak je to na pendrek. Zemědělec je životní styl. Zemědělství bývalo vždy rodinný podnikem. Co se do toho dostala kolektivizace a zcelování pozemků, tak to šlo do kopru.

Nejdokonalejší vlastnictví půdy z hlediska organizace a techniky bylo družstevní společenství. V ČR to skoupili spekulanti a posleze investiční společnosti, kterým plynou části "dotací" asi by bylo vhodné se podívat na pachty za které se pronajímá.

