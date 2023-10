Petr Pokorný: Jak je to s mými klimatickými omyly?

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | klem@s / Flickr Ilustrační snímek tajícího ledovce u polárního kruhu v grónském Kulusuku.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Vojtěch Pecka mě osočuje z manipulace s daty týkajícími se současné klimatické změny ve vztahu k dlouhodobým klimatickým trendům. Manipulací a zkreslení se ale dopouští on sám, snad nevědomě, poněvadž jako sociolog není trénovaný v práci s přírodovědnými daty a zjevně ani v práci s relevantní odbornou literaturou. V odpovědi se pokusím ukázat, že téměř žádná z Peckových věcných výtek není opodstatněná. Zcela v tomto textu pominu osobní výpady včetně absurdních výtek typu, že naše kniha Antropocén by měla být o něčem jiném, než o čem je – nikdy by mě nenapadlo někoho patronizovat s tím, že jeho dílo by se ve skutečnosti mělo týkat něčeho jiného. (Kniha Antropocén je skutečně o antropocénu a ne o klimatických změnách, jakkoli i jich se dotýká, poněvadž i ty k antropocénu patří.)Než přejdu ke konkrétním výtkám, upozorňuji, že klimatickou změnu nepopírám a nikdy jsem nepopíral, ani nezpochybňuji podíl člověka na této změně. Naopak, takové poznatky jsou zcela samozřejmým kontextem mé vlastní odborné práce. Ve svých veřejných vystoupeních se jen snažím poukázat na přetrvávající mezery v našem porozumění tomu, co se se světem ve skutečnosti děje.

V živých vystoupeních a zejména ve víru živých diskusí se bohužel člověk sem tam dopustí formulačních nepřesností, které mohou být interpretovány zavádějícím způsobem. Vojtěch Pecka má tím pádem poměrně snadnou práci, jestliže se rozhodl selektivně „vyzobávat“ jednotlivosti z celků mých četných veřejných promluv. Níže se pokusím doložit, že tak činí na úkor objektivity, která je, tak jako v každé promluvě, závislá na kontextu. Jenže kdo jiný, než právě sociolog, by měl být k těmto aspektům citlivý?

Pro přehlednost koncipuji svou odpověď v jednotlivých bodech, aniž z jednotlivostí činím jakékoliv obecné závěry.

(1) Vojtěch Pecka tvrdí, že data prezentovaná v knize Antropocén, která ukazují, že k největším změnám klimatu došlo na konci posledního glaciálu, končí rokem 1855 (a tedy neukazují, že současná změna klimatu je ještě větší). Jenže tak tomu prostě není.

Časová řada primárních dat klimatického „paleoteploměru“ GISP2 je ve skutečnosti delší, končí až rokem 1986, zatímco Pecka mluví o jiné (kratší) časové řadě z jiného zdroje, kdy navíc nejde o primární data, ale o data přepočítaná na teplotu. Já naopak odůvodněně a zcela záměrně pracuji přímo s primárními daty (hodnotami δ180), která byla bezezbytku publikována po ukončení referovaného projektu GISP2 na CD-ROM jako jeho stěžejní výstup.

(2) Vojtěch Pecka polemizuje s mým tvrzením týkajícím se nesouladu mezi výsledky klimatických modelů aplikovaných směrem do minulosti a výpovědí paleoklimatických proxy-dat a poukazuje přitom na článek Osmana a kol. (2021). Zde ale vůbec nepochopil jádro věci. Rozpor mezi modely a proxy-daty existuje a odborná literatura o něm poměrně dalekosáhle pojednává (jak jsem se svého času pokusil ukázat v jednom článku pro časopis Vesmír).

Jeden dosti kontroverzní způsob, jak tento rozpor řešit, spočívá v tzv. „paleoclimate data assimilation approach“, kdy se oba zdroje zkombinují a vznikne tím „zprůměrovaná“ časová řada (Kaufman a Broadmanová, 2023), takže se problém onoho nesouladu zamete pod koberec. A přesně tento přístup je použit v článku Osmana a kol. (2021). Já se ho snažil kritizovat, zatímco Vojtěch Pecka ho používá pro argumentaci, že žádný rozpor neexistuje. Je skutečně fascinující, jak Vojtěch Pecka nevědomky demonstroval záludnost problému, na který jsem ve svých veřejných vystoupeních opakovaně poukazoval. Učinil tak s cílem vyvrátit jeden z mých údajných omylů, přičemž se omylu dopustil sám. Zjevně vůbec neporozuměl metodě použité v článku, o který se opírá.

(3) Vojtěch Pecka tvrdí, že není pravda (jak tvrdím), že se v našem regionu otepluje o 1 stupeň za století, a že rychlost oteplování je v našem regionu ve skutečnosti dvojnásobná. Problém je, že tato rychlost samozřejmě záleží na časovém intervalu, v němž jí měříme. Já mluvil o oteplení mezi předprůmyslovým obdobím a dneškem, a vycházel přitom z údajů Českého hydrometeorologického ústavu jakožto poskytovatele přímých dat a nejautoritativnější domácí instituce.

Na jeho webových stránkách můžeme nahlédnout do nejdelší řady meteorologických měření na našem území z observatoře v Klementinu. První z prezentovaných grafů i jeho popiska mi dávají plně za pravdu. (A to úplně odhlížím od vlivu tepelného ostrova, který zde není odfiltrován, a jehož ošetření by způsobilo, že rozdíl mezi předindustriální a současnou roční průměrnou teplotou ještě o něco poklesne.) Pecka mluví o jiném období mezi roky 1960 a dneškem a tam to (nepřekvapivě) vychází jinak (rychleji). Pecka tak znovu používá ke zdánlivému vyvracení mých argumentů data, která se týkají něčeho úplně jiného, než o čem jsem ve skutečnosti hovořil. Bylo to v rámci diskuse, takže jsem se z neobratnosti možná nevyjádřil zcela pregnantně.

(4) Vojtěch Pecka se vysmívá tezi, že oteplování by mohlo nastartovat novou dobu ledovou. To je ale bohužel představa, která je ve vědecké literatuře hojně diskutovaná už od 70. let minulého století a vůbec není směšná (viz třeba tento nejnovější článek o hrozícím zastavování termohalinního oceánského výměníku).

Nikdy jsem netvrdil, že toto by nás mělo uklidňovat – naopak, klimatická změna by nás měla znepokojovat právě proto – takové ochlazení by mělo mnohem horší důsledky než oteplení. Právě proto jsem upozorňoval, že strach z oteplování může být v posledku špatným rádcem. Tady Vojtěch Pecka vůbec nepochopil logiku mé argumentace.

(5) Vojtěch Pecka v polemice s mým tvrzením o postupném ochlazování, nasvědčujícím blížící se době ledové, odkazuje na článek S. A. Marcotta a kol. (2013) a tvrdí, že jsem o Marcottových datech referoval účelově, respektive nekriticky je převzal z klimaskeptického webu. Mnou použitý graf skutečně nepochází z onoho článku, ale z Marcottovy disertační práce (S. A. Marcott, 2011; odtud zřejmě čerpal i onen klimaskeptický web). Odkazoval jsem na něj z dobrých důvodů – Marcottův pozdější článek (2013) je totiž považován za problematický pro svou neprůhlednou práci s daty (viz například tuto metaanalýzu, konkrétně na str. 23), na což jsem se snažil upozornit.

(6) Vojtěch Pecka se pozastavuje nad mým tvrzením o růstu ledovců, které je údajně v příkrém rozporu s mým vlastním pozorováním odtávajícího grónského ledovce. Jde opět o nepochopení.

Zopakuji tedy jádro sdělení (vycházející původně z tohoto článku), které je ve skutečnosti docela prosté: Grónský ledovec od okrajů čím dál, tím rychleji odtává. Jednou z příčin je kupodivu rychlejší přibývání ledu v jeho středu. Uprostřed Grónska totiž víc sněží, protože okolní oceány jsou teplejší a odpařují více vody. (Transport srážek do nitra ostrova je navíc vlivem oteplení účinnější.) V ledovci tím pádem narůstá gravitační nestabilita, kvůli níž plastický led rychleji odtéká do stran. A o to víc na okrajích odtává.

Obojí, zrychlené přibývání ledu uprostřed i jeho zrychlené odtávání na okrajích, se děje následkem oteplování. Je to navíc vzájemně provázáno a v celkovém součtu ubývá grónského ledu podstatně menší rychlostí, než by se zdálo na základě jednoduché představy o tající kostce ledu uprostřed místnosti, ve které stoupla teplota.

(7) Vojtěch Pecka čtenáři sugeruje, že ignoruji výsledky týkajících se nejrůznějších zpětných vazeb, a že beru v úvahu jen prostou fyziku zvýšení obsahu CO2 v atmosféře. Je to přesně naopak, na tyto složité zpětné vazby se snažím všude upozorňovat.

To se týkalo i „climate forcing“, kde mě Pecka nachytal na špatném překladu („sum of climate forcing“ versus můj neobratný překlad „solární ‚climate forcing‘ (model)“). Přitom ale vůbec nepochopil, že zmíněná teorie opravdu, ve shodě s mou argumentací, ukazuje, že kombinace nejrůznějších přírodních vlivů modulujících změny slunečního osvitu může vysvětlit současné oteplování. Opět, zdá se, minul jádro mého sdělení a chytá se marginálního vnějšího znaku – přes špatný překlad jsem se pokoušel ukázat, že od zpětnovazebných působení očištěný vliv člověka skutečně nemusí být tak zásadní, jak se někdy tvrdí.

(8) Vojtěch Pecka poukázal na skutečnost, že se při modelování klimatických trendů využívá nelineární matematika, zatímco jsem údajně tvrdil opak. Opět však nedokázal vnímat kontext, ve kterém jsem o těchto záležitostech hovořil.

Nikdy jsem nekritizoval postupy klimatického modelování jako takové. Sám takto nemodeluji a příslušným modelům tím pádem „nevidím do střev“, tj. dostatečně jim nerozumím. Na druhou stranu samozřejmě vím, že klimatické modely nepředpokládají lineární vztahy mezi veličinami. Jenže o něčem takovém vůbec nebyla řeč. Na mysli jsem měl to, že do modelů vstupují pouze efekty, o nichž víme, že mají vcelku jednoduchý vliv bez nějakých „fázových přechodů“, které mohou být způsobeny objevením se nových, dříve neexistujících faktorů.

Přečtěte si také | Vojtěch Pecka: Klimatické omyly Petra Pokorného

Řeč tedy byla o konceptu novosti (novelty) - o situacích, kdy se objeví zcela nový faktor, který tu dříve vůbec nebyl, a který má přesto potenciál zásadním způsobem změnit pravidla hry. (Uznávám, neměl jsem v tomto kontextu mluvit o „(ne)linearitě“, ale například odkázat na zmíněný koncept novosti.)

Uvedu příklad, který jsem použil minimálně v jedné z přednášek: Kdybychom řekněme v 18. století analogickými metodami modelovali změny klimatu (jako že jsme pro stav tehdejší vědy takto pochopitelně postupovat nemohli), nedokázali bychom při nejlepší vůli dospět ke správným výsledkům pro 20. a 21. století, protože bychom do modelu vůbec nezahrnuli faktor masivního spalování fosilního uhlíku (což teprve mělo přijít) a jeho vlivu na zemské klima - mimo jiné skrz skleníkový efekt do atmosféry takto přidaného CO2 (bylo to před S. A. Arrheniem). Leda bychom disponovali věšteckou koulí.

reklama