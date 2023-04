Ukrajina zahájila navzdory ruským útokům vývoz elektřiny do evropských zemí

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ukrajina včera znovu obnovila vývoz přebytečné elektřiny do evropských zemí. Podle agentury AP to uvedl ukrajinský ministr energetiky Herman Haluščenko. Je to obrat oproti době před šesti měsíci, kdy se země kvůli ruským útokům na energetické stanice sama ocitla v temnotě, která měla demoralizovat obyvatelstvo.

Ukrajinská domácí poptávka po energii je zajištěna "na 100 procent", řekl Haluščenko agentuře. Země má také rezervy na export kvůli "titánské práci" svých inženýrů a mezinárodních partnerů, uvedl a připojil, že jako první dostane ukrajinskou elektřinu Moldavsko. Obnovení vývozu do Polska, Slovenska a Rumunska je podle něj také v plánu.

Není však jasné, zda Ukrajina dokáže udržet export i při neustálé hrozbě ruského bombardování. "Bohužel teď hodně věcí závisí na válce," připustil Haluščenko. "Řekl bych, že se teď až do příští zimy cítíme docela sebevědomě," dodal ale.

Ukrajina musela v říjnu přestat elektřinu vyvážet, aby uspokojila domácí potřeby. Rusko v září zesílilo útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Útoky raket a explodujících dronů zničily asi polovinu ukrajinského energetického systému. Výpadky elektřiny byly v celé zemi běžné, a to v čase, kdy teploty klesaly pod bod mrazu a desítky milionů lidí se snažily udržet se v teple.

Ukrajina získala po zahájení plnohodnotné ruské invaze v únoru loňského roku možnost vyvážet do Evropské unie v jakoukoliv chvíli až 400 megawattů. "Jsme v jednání o navýšení tohoto stropu, protože dnes můžeme vyvážet ještě více, máme potřebné rezervy v systému," řekl ministr.

Přečtěte si také | Rusko převzalo správu ukrajinské rezervace Askanija-Nova. Co všechno je v ohrožení?

Vývozní příjmy budou záviset na kolísání cen elektřiny v Evropě. V roce 2022, když byla Ukrajina stále schopna vyvážet energii, získávaly ukrajinské společnosti v průměru 40 až 70 milionů eur (939 až 1,6 miliardy Kč) měsíčně v závislosti na cenách, řekl Haluščenko. Země teď podle něj peníze potřebuje na obnovu výrobních a přenosových linek.

reklama