Rusko převzalo správu ukrajinské rezervace Askanija-Nova. Co všechno je v ohrožení?

Pro ukrajinské ochránce přírody zůstává jednou z největších starostí osud světoznámé přírodní rezervace Askanija-Nova. Ještě nedávno byla tato stepní oblast jakýmsi ukrajinským ostrůvkem v Ruskem okupovaném území. 20. března ale Rusové dosadili svého ředitele a fakticky převzali správu nad krajinou, která nemá z přírodního hlediska obdoby.Rezervaci založil v roce 1898 statkář Fridrich von Falz-Fein. Právní status získala Askanija-Nova v roce 1919, od roku 1985 je na seznamu UNESCO. Rezervace přežila obě světové války, ale v obou případech války znamenaly ničení a drancování od všech armád, které přes rezervaci prošly.

Přesto si Askanija-Nova své hlavní přírodní hodnoty zachovala: rozsáhlou panenskou step, která jako jediná v Evropě nebyla nikdy zemědělsky využívána, botanickou zahradu a šlechtitelskou stanicí exotických zvířat, která je její největší cenností.

S myšlenkou chovu divokých zvířat přišel už v roce 1880 zakladatel rezervace Friedrich von Falz-Fein. Jeho cílem bylo v rozsáhlém prostoru stepi chovat zvířata, která jsou ve volné přírodě ohrožena. A v případě potřeby je odtud pak vrátit zpět do volné přírody. Nebavíme se o nějakém malém plácku, pro volný pohyb zvířat tu je vyčleněno několik tisíc hektarů ve velmi řídce zalidněné krajině.

Pokroková myšlenka Friedricha von Falz-Feina se během historie rezervace mnohokrát naplnila. Askanija- Nova se podílela na záchraně zubrů a nyní hraje důležitou roli při plánování obnovy světové populace sajgy, vzácné antilopy, která patří mezi kriticky ohrožené druhy.

Velká hodnota rezervace spočívá v tom, že tu po stovku let pod stálým dohledem vědců, přesto ale volně žijí desítky druhů zvířat: zebry, divocí koně, antilopy, zubři, pštrosi a řada druhů ptáků (ostatně, mezinárodní organizace BirdLife International vyhlásila rezervaci za významné ptačí území). Rezervace je důležitým útočištěm pro koně Převalského. Místní stádo představuje největší skupinu koní Převalského chovaných v zajetí.

Pokud tato zvířata uhynou nebo budou z rezervace vyvezena, 125 let trvající aklimatizační experiment, podrobné rodokmeny jednotlivých zvířat i samotná myšlenka, kterou nelze s ničím jiným na světě srovnat, budou navždy ztraceny.

Pozoruhodné je, že až do března 2023 zůstala rezervace pod ukrajinskou správou a tvořila jakýsi "ostrov Ukrajina" na okupovaném území. Zaměstnanci rezervace donedávna chodili do práce v budově, na které visela ukrajinská vlajka, a dostávali ukrajinské platy.

Tento obrovský organismus (co do plochy jde o 11 000 hektarů, co do zaměstnanců o 260 lidí) se podařilo udržet v chodu díky příspěvkům na pomoc zvířatům a zaměstnancům rezervace, které posílali dárci z USA, Kanady, Německa, České republiky, Polska, Velké Británie a mnoha dalších zemí. Nemluvě o pomoci samotných Ukrajinců, kteří si nejvíce uvědomují velikost ztráty, pokud by o Askanija-Nova přišli.

Za uplynulý rok pokryly dary veškeré okamžité potřeby a provozní náklady na krmiva, pohonné hmoty a maziva, veterinární léky, stavební materiál pro běžné opravy voliér a výběhů zvířat, vybavení, náhradní díly a technické zázemí nezbytné pro trvalou ochranu přírodních ekosystémů, podporu života a údržbu zoo a arboreta.

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Ann4ous / Ann4ous / Wikimedia Commons V rezervaci se nachází také arboretum, vysazené Fridrichem von Falz-Feinem, se staletými stromy.

Je třeba přiznat, že přítomnost ruských vojsk v bezprostřední blízkosti rezervace nemohla zůstat bez povšimnutí. Askanija-Nova se s následky okupace potýká od počátku invaze. Podle ukrajinských médií okupanti zabavili dvě auta, traktor s přívěsem, výzkumné vybavení a střelné zbraně patřící státní ochranářské službě přírodní rezervace, zablokovali přístup do části dendrologického parku, začali jezdit těžkou technikou po částech chráněné stepi a kopat zde zákopy. Vinou okupantů došlo v roce 2022 na území Askanija-Nova ke třem požárům na celkové ploše téměř 1,4 tisíc hektarů.

Nad chráněným územím neustále létalo v malých výškách ruské vojenské letectvo, což způsobovalo paniku a úhyn divokých zvířat.

To však život rezervace nezastavilo.

Jenže 20. března 2023 jmenovaly ruské úřady do rezervace svého ředitele, převzaly od zaměstnanců klíče a fakticky převzaly správu území.

Tím se vše změnilo. Od tohoto okamžiku bylo nepřípustné jakoukoli formou, včetně charitativních darů, podporovat chod rezervace pod okupační správou, protože taková činnost by přímo znamenala financování okupační moci.

Ukrajinská ochrana přírody má nyní za cíl podpořit zaměstnance Askanija-Nova, kteří odmítli spolupracovat s okupačními orgány a čekají, až bude rezervace opět ukrajinská. Proto bude veškerá příchozí podpora pro Askanija-Nova směřována na pomoc zaměstnancům, kteří byli nuceni instituci dočasně opustit. Protože na těchto lidech bude záviset následné obnovení rezervace po osvobození.

Aktuálně je osud biosférické rezervace mezinárodního významu Askanija-Nova v ohrožení.

Upřímně doufám, že Askanija-Nova přežije i tuto válku s minimálními ztrátami. Při pohledu na obrázky spálené země a totální destrukce, které po sobě zanechala ruská vojska všude, kudy prošla, se ale může stát, že dojde k jejímu úplnému fyzickému zničení.

Když v roce 1943 odcházeli z rezervace nacistická vojska, odvezli s sebou knihovnu a muzeum. Zvířata zůstala dodnes. Dnes reálně hrozí, že Askanija-Nova přijde o svou hlavní hodnotu – o stáda vzácných kopytníků žijících volně ve stepi.

