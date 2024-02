Vojenská opevnění na Ukrajině a jejich vliv na životní prostředí

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | KutsVG / Depositphotos

Foto | Valeria Kolodezhna / Valeria Kolodezhna / UWEC Vojenská opevnění v chráněných oblastech Ukrajiny.

Ruská opevnění výrazně změnila ukrajinskou krajinu

Jedním z nejrozšířenějších důsledků vojenských zásahů do přírodní krajiny je výstavba opevnění. Už jsme psali, že důsledky výstavby zdí a plotů podél státních hranic ( zde zde ) vytvářejí překážky v pohybu suchozemských živočichů a vedou k vysoké úmrtnosti a narušení životních cyklů. Mnohem větší škody na životním prostředí však způsobují zákopy a bunkry, jejichž výstavba se rozrostla do obrovských rozměrů, protože ruská válka na Ukrajině postupně přerůstá v zákopovou válku. Tento článek se bude zabývat vlivem podzemních úkrytů na životní prostředí: zákopů, bunkrů a dalších opevnění.Autor tohoto textu chápe logiku nejvyššího vedení Ukrajiny včetně samotného prezidenta Volodymyra Zelenského v posilování obranné linie Ukrajiny. V konečném důsledku je zastavení agrese proti Ukrajině jediným prostředkem k ukončení tohoto ničení životního prostředí. Stejně jako v případě jakýchkoli jiných důsledků této války mezinárodní právo uvádí, že výstavba obranných struktur ukrajinskými vojsky je vynuceným opatřením a veškeré důsledky jsou výhradně vinou agresora. Doufáme, že po skončení válečných akcí pomůže tento článek Ukrajině posoudit důsledky výstavby opevnění a vypracovat racionální plán obnovy poškozených území.

Přestože v posledních dvou letech byla na Ukrajině vybudována řada obranných opevnění, hovoříme především o zákopech a dalších podzemních úkrytech (bunkrech) používaných ruskou armádou.

Tento přístup má několik důvodů. Analýza je nezbytná pro posouzení důsledků nepovolených inženýrských aktivit Ruska na území Ukrajiny, které mají za následek zhoršení životního prostředí na Ukrajině. Neexistují žádné veřejně dostupné statistické ani kartografické informace o opevněních na ukrajinské straně fronty. Analýza satelitních dat ukazuje, že objem ruských opevnění výrazně převyšuje ukrajinská.

Dlouhodobé přípravy Ruska na útok na Ukrajinu zahrnovaly podrobné plány výstavby opevnění, které vyžadovaly použití velkého množství techniky a specializovaných armádních ženijních jednotek. Během téměř dvou let války došlo ke změnám na frontové linii tak, že z dočasného obsazení byly osvobozeny především oblasti bez opevnění. Oblast, kterou v současné době dočasně okupují Rusové, je prostoupena nejvýznamnější linií opevnění, jaká kdy byla na ukrajinském území vybudována. Kromě toho mohou rozsáhlá minová pole obklopující oblasti poškozené výstavbou zákopů zůstat na místě ještě mnoho desetiletí po skončení války.

Využití dat z otevřených zdrojů ke studiu opevnění

Analytici z otevřených zdrojů (OSINT), kteří spolupracují s ukrajinským projektem DeepState, jehož cílem je mapovat a dokumentovat vojenské operace během ruské invaze na Ukrajinu v reálném čase, jako první připravili kvantitativní hodnocení ruských opevnění na Ukrajině.

Podle údajů zveřejněných společností DeepState bylo ke konci roku 2023 na ruské straně frontové linie zdokumentováno více než 6 000 kilometrů opevnění, informace o nich jsou veřejně dostupné na webových stránkách.

Zdroj | DeepState Mapa opevnění a zákopů.

Po analýze satelitních snímků analytici OSINT vypočítali plochu ruských vojenských opevnění na Ukrajině a rozdělili je podle typu.

Nejvíce opevněných oblastí je v Záporožské oblasti - 1 869 km (délka opevnění v rámci oblasti) a v Doněcké oblasti - 1 865 km, kde se již více než půl roku soustřeďuje největší počet vojenských střetů. Luhanská oblast má rovněž opevnění v délce 1 140 km. V Chersonské oblasti bylo identifikováno 886 km opevnění, především podél řeky Dněpr a táhnoucí se od Nové Kachovky po Heroysky. Ruská vojska rovněž zpevnila přístupy ke Krymskému průlivu. Na samotném Krymu bylo vykopáno „jen“ 265 km opevnění.

Výkopové práce částečně poškodily 46 chráněných oblastí, včetně biosférické rezervace Askania-Nova a Azovského národního parku.

Zdroj | DeepState Mapa opevnění a zákopů.

Mnoho opevnění bylo plánováno na dálku a chyběly podrobné informace o terénu. V důsledku toho jsou některé zákopy v současnosti zaplaveny vodou a bez odvodnění jsou nepoužitelné. Kromě toho byla celá obranná linie vybudovaná ruskými ozbrojenými silami podél levého břehu Dněpru zcela zničena, když byla 6. června 2023 vyhozena do povětří hráz vodní elektrárny Kachovka.

Je také důležité poznamenat, že ruská armáda se snaží některá opevnění skrýt zcela pod zemí. Nebýt dynamické analýzy provedené specialisty DeepState, mohli bychom se domnívat, že byla jednoduše zasypána; na podzim už na nich rostla tráva.

Co znamená budování opevnění pro životní prostředí a klima?

Vedle výbuchů munice, požárů a manévrů těžké techniky je výstavba opevnění jedním z hlavních faktorů negativně ovlivňujících krajinu. Pro půdu je vojenská instalace opevnění pravděpodobně druhým nejhorším vlivem, hnedo explozích munice. Na mnoha místech působí oba vlivy společně, což dále zhoršuje důsledky pro životní prostředí.

Výbuchy munice ovlivňují své okolí chemickými vlivy. Výstavba opevnění zpravidla způsobuje pouze fyzické změny v krajině. Přesto je provázejí další negativní důsledky pro životní prostředí, například znečištění odpadem a porušení hygienických předpisů.

Zároveň je výstavba opevnění významná a často destruktivní pro flóru a faunu. V kombinaci s ničením vegetace, narušováním svrchní vrstvy půdy, narušováním hydrologické rovnováhy podzemních vod, snižováním přirozené vlhkosti a desertifikací mají nejcitelnější dopady na volně žijící živočichy. V tomto výčtu chybí chemické znečištění, které je však obvykle důležitější z hlediska ekonomického a lidského využívání půdy a má menší důsledky pro volně žijící živočichy.

Při výstavbě obranných objektů v podzemí i nad zemí (zákopy, okopy, bunkry, tunely, sklady pohonných hmot, maziv a materiálu) dochází k promíchávání půdních vrstev a ničení půdní struktury. Tyto faktory jsou hlavními příčinami eroze a destrukce půdy.

Foto | А. Veresenko / А. Veresenko / UWEC Krajina kolem výkopů zaneřáděná odpadky. Dochází k převrstvení zeminy a spodní profily se dostávají na povrch.

Tenká úrodná vrstva svrchní půdy se rozpadá, odhaluje spodní vrstvy a rozptyluje je po okolí. Vítr, srážky a změny teplot dále rozptylují vrstvy půdy (písek, spraše atd.). Vegetace je následně potlačena na velké ploše a svrchní půdy jsou pohřbeny pod nadložními horninami a spodními půdami. Z hlediska tvorby půdy lze tento proces snadno popsat jako desertifikaci. V současných podmínkách jsou tyto negativní faktory ještě umocněny častějším výskytem sucha a dalších extrémních jevů způsobených globální změnou klimatu.

Při výstavbě opevnění se ne vždy bere v úvahu hladina podzemní vody. V důsledku toho některá opevnění narušují hydrologický režim a způsobují výstup vody na povrch, zamokření oblastí a zvýšení zasolení půdy.

Na povrch se může dostat i voda z hlubokých slaných akviferů, která se šíří za bezprostřední hranice obranných staveb.

A konečně, všechna opevnění nevyhnutelně přitahují soustředěné dělostřelecké útoky.

Všechny tyto faktory narušují půdní procesy na mnohem větších plochách, kde může kromě jiných změn docházet k sesuvům půdy a zaplavování. Zóna vlivu jednoho zákopu, příkopu nebo bunkru se pohybuje od 20 do 100 metrů i více. Plochy s narušenou nebo zničenou půdou, kde dochází k aktivním erozním procesům způsobeným výstavbou vojenských příkopů, se mohou pohybovat od 800 do 1 000 km2.

Toto množství je srovnatelné s velikostí vypuštěného dna bývalé vodní nádrže Kachovka.

Další hrozbou zjištěnou během expedic v roce 2022 do osvobozeného národního parku Kamjanská seč (Kam'yansʹka Sich) v Chersonské oblasti bylo využívání vzácné rostlinné vegetace ruskými vojáky k maskování bojových pozic. Domníváme se, že nejde o záměrné ničení vzácných druhů, ale spíše o to, že ruští vojáci vysekávají drny obsahující několik druhů pýru a dalších stepních rostlin k maskování bunkrů. Národní park byl vytvořen právě na ochranu těchto druhů.

Foto | I. Moisienko / I. Moisienko / UWEC Využití vzácných druhů rostlin (dva druhy pýru) k maskování ruských bunkrů v národním parku Kamjanska Sič, 2023.

Bunkry: hřbitovy pro velké stromy

Většina bunkrů budovaných pro dlouhodobé použití je vyztužena kmeny stromů, což vede ke spotřebě velkého množství vysoce hodnotného dřeva. Obvykle se staví z různých druhů borovic, které jsou ceněny pro své nejrovnější kmeny a málo větví.

Stěny zákopu jsou obloženy kmeny stromů a vrchol je pokryt třívrstvou střechou, která je rovněž vyrobena z kmenů. Předpokládá se, že taková konstrukce vydrží zásah projektilem ráže 152-155 mm. K vybudování opevněného bunkru pro 5-10 osob je zapotřebí 20-50 kmenů stromů.

Nekonečné změny na frontové linii a poškození ostřelováním znamenají, že je třeba neustále budovat další a další nová opevnění.

Všechny borové lesy na území dočasně obsazeném ruskými vojsky jsou uměle vysázené a mají malou rozlohu. Vzhledem k měnícímu se klimatu zde již pravděpodobně nebude možné rychle vypěstovat nové jehličnaté lesy. V důsledku toho výstavba opevnění s využitím dřeva na ruské straně fronty v podstatě představuje přímé zničení posledních (sice umělých) lesů v ukrajinské stepní zóně, lesů s obrovským ekologickým významem.

Téměř všechny takové lesy se nacházejí v přírodních rezervacích, národních parcích a dalších chráněných oblastech a některé z nich existují již více než 100-120 let. Týká se to zejména národních parků Beloberežská Svjatoslava, Svaté Hory a Siverský Doněck, Černomořské biosférické rezervace a nejméně 50 dalších přírodních rezervací. Jinými slovy, jakákoli těžba v těchto lesích je nepřípustná.

Život v bunkrech vyžaduje kromě využívání stromů ke stavbě také stálý přísun palivového dřeva na topení a vaření, což vytváří další tlak na ekosystém.

Pokud jde o ukrajinskou armádu, při stavbě opevnění se ze zákona používá pouze legálně vytěžené dřevo získané s povolením v ukrajinských lesích, kde obnovu lesa nekomplikují klimatické podmínky. Ukrajina dokonce zavedla zvláštní postup pro dodávky dřeva pro obranné účely.

I taková „výběrová“ těžba má vliv na přírodu.

Hladké kmeny borovic se používají pro inženýrské bunkry. To znamená, že pro stavbu opevnění se těží pouze nejvhodnější stromy - jedná se o formu výběrové těžby.

Doposud se nepodařilo najít důkazy o tom, že by na ukrajinské straně docházelo rozsáhlému kácení. Je známo několik výjimek v Oleškovském lesním podniku v Chersonské oblasti (zahraniční média se mylně domnívala, že jde o důkaz vývozu dřeva z Ukrajiny do Ruska, a ukrajinská média následně tento omyl svých zahraničních kolegů hojně přetiskovala).

Většina této těžby dřeva výběrová, pro borové porosty v ukrajinské stepní oblasti to přesto není dobrá zpráva. Borovice mají mělký kořenový systém a takové lesy se udrží jen díky hustým korunám, které šetří vláhu a udržují nízké teploty. Těžba jednotlivých stromů vystavuje kořeny ostatních stromů slunečním paprskům, což rychle vysušuje půdu a způsobuje další vysušení těchto lesů. V příštích letech můžeme očekávat rozsáhlé vyprahnutí borových porostů poškozených těžbou dřeva a výbuchy munice.

Další nebezpečí pro lesy podél frontové linie

Stejně tak existují problémy pro stromy rostoucí v oblastech se zákopy a bunkry.

Za prvé, lesy a ochranné pásy se používají jako přirozené maskování bojových pozic. Pro stromy to znamená, že se jejich přesné umístění nevyhnutelně stane aktivní zónou konfliktu. Videozáznamy z frontové linie ukazují, že většina stromů v těchto oblastech nemá kvůli explozím žádné větve.

Za druhé, všechny tyto skryté pozice jsou umístěny pod úrovní terénu, a proto je na ně špatně vidět. Vojáci často takové stromy (a zejména krycí pásy) cíleně ničí, aby si zajistili lepší výhled kolem svých pozic.

Ekologická stopa života v zákopech

Dalším problémem, který stojí za zmínku, je znečištění vznikající při výstavbě a každodenním životě v obranných objektech.

Vojáci žijící po celé měsíce v opevněných oblastech odhazují veškeré odpady svého každodenního života do bezprostřední blízkosti bunkrů a zákopů: odpadky, výkaly a případně i společné hroby.

Když vojáci ustupují či postupují, zanechávají po sobě krajinu posetou odpadky. Ve válečných podmínkách jsou předměty k zajištění života (od potravin až po lůžkoviny) dodávány podpůrnými jednotkami a většinou jsou na jedno použití.

Veškeré obaly, včetně obalů munice používané v boji v neuvěřitelně velkém množství, jsou rovněž na jedno použití.

Poškozené zákopy a bunkry spolu se zbývajícími předměty denní potřeby jsou dále ničeny deštěm a sněhem a jsou opuštěny, když se znovu vykreslí frontová linie.

V důsledku toho za sebou každý voják zanechává podstatně větší ekologickou stopu než průměrný člověk žijící ve svém vlastním domě, kde se spotřebovává méně přebytečného materiálu a kde lze všechny druhy odpadu zlikvidovat nebo recyklovat.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Oles_navrotskyi / Depositphotos

Volně žijící zvířata v zákopech

Výstavbou opevnění nejvíce trpí drobní suchozemští živočichové, ať už jde o hmyz a jiné nelétavé členovce, nebo obratlovce - plazy, obojživelníky a savce.

Příkopy se stávají pastí pro většinu živočichů, kteří mají tu smůlu, že do nich spadnou. Teoreticky by zvířata mohla vylézt sama. Pokud jsou však v zákopech přítomni vojáci, je pro mnoho živočichů důsledkem rychlá smrt.

Představte si například situaci, kdy do zákopu spadne had nebo hlodavec, kterých se mnoho lidí často bojí. Vojáci takové zvíře raději zabijí, než aby ho opatrně chytili a pustili. Během aktivních bojů navíc nemusí být příležitost k humánnímu přístupu.

Pro mnoho druhů zvířat se tato hrozba stává zcela naléhavou, protože opevnění se táhne v délce více než 800 kilometrů přes celou frontovou linii na východě i jihu Ukrajiny.

Pokud jde o migraci zvířat, linie obranných opevnění pravděpodobně nebude mít významný dopad; v této části naší planety pozemní živočichové nepodnikají významné sezónní migrace. Nicméně místní pohyby volně žijících živočichů včetně rozptylu dospívajících jedinců, přesuny predátorů při hledání kořisti a především útěky zvířat před výbuchy, střelbou a dalšími událostmi vedou k četným případům, kdy zvířata skončí v zákopech.

Mezi živočichy, kteří uvízli ve vojenských opevněních, patří mnoho vzácných druhů endemických savců, jako je myšivka Nordmannova, tarbík emurančík a slepec písečný. Pracovní skupina UWEC se již dříve zabývala důsledky povodně v nádrži Kachovka pro volně žijící živočichy. Tyto druhy žijí právě v místech, kde byla podél levého břehu Dněpru vybudována obranná linie ruských vojsk.

Pokud jde o plazy, naprostá většina všech druhů hadů a ještěrů žijících v bojové zóně a na dočasně okupovaných územích je zapsána v Červené knize a jsou vlastně endemity této zóny na území Ukrajiny.

Dnes lze na internetu nalézt mnoho příběhů vyprávějících jak o záchraně zvířat vojáky ze zákopů, tak o brutálním zabíjení zvířat a případech neuvěřitelného sadismu.

A konečně, když opevnění postrádající promyšlenou drenáž zaplaví spodní voda, šance na záchranu volně žijících zvířat se ještě více snižují.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Oles_navrotskyi / Depositphotos

Rekultivace a obnova půdy

Po skončení války bude odstranění opevnění jedním z nejtěžších úkolů při obnově přírody na Ukrajině. Jak jsme se zmínili výše, oblasti, kde dochází k aktivní erozi půdy, jsou mnohem větší než samotná opevnění. Jakýkoli přístup k obnově musí být komplexní.

Jak by se měly obnovovat oblasti poškozené opevněním? Umělé změny reliéfu těchto oblastí by samozřejmě měly být vyrovnány zasypáním příkopů. O přesných metodách takových prací by se mělo rozhodnout až po skončení války, kdy bude konečně jasný celý rozsah a šíře poškození půdy. Půdoznalství nám však říká, že samotná obnova reliéfu erozi půdy nezastaví.

Obnova ochranných lesů poškozených plošným umisťováním opevnění v nich bude nejnaléhavější složkou budoucí obnovy přírody na Ukrajině. V podstatě naprostá většina ochranných lesů v nejsušších krajinných oblastech země byla zničena nebo poškozena během ruské invaze. Tato míra zničení vedla k aktivním procesům dezertifikace. Ztráta každého lesního pásu urychluje větrnou erozi a dezertifikační procesy na stovkách hektarů a kumulativní účinky těchto ztrát výrazně urychlují dezertifikaci v celém regionu.

Prvních 18 měsíců plnohodnotné války vrátilo Ukrajinu v realizaci jejího „Národního plánu boje proti dezertifikaci“ o deset let zpět. Není známo, zda bude v současných klimatických podmínkách možné obnovit ztracené ochranné lesy.

Příroda nečeká na konec války. Stejně jako v případě bývalé nádrže Kachovka - nyní pokryté mladými vrbami a další vegetací - začíná obnova vegetace velmi rychle. Studium satelitních snímků ukazuje, že loni na jaře a v létě se téměř celá frontová linie zazelenala. Vegetace rychle zabírá místa, kde se neprovádí žádná zemědělská kultivace a nepoužívají se pesticidy.

Bohužel na rozdíl od dna Kachovské nádrže jsou opuštěná pole a zničené osady zpočátku z velké části zarostlé cizími invazními druhy. Navzdory svému úspěchu na obsazeném území invazní druhy nevytvářejí ani nepodporují stabilní rostlinná společenstva, ačkoli taková vegetace může být užitečná, pokud jde o boj proti větrem způsobené degradaci půdy. Obecně však růst invazních rostlin znamená ztrátu biologické rozmanitosti.

Je důležité začít studovat, jaká rostlinná společenstva rostou v místech s opuštěným opevněním. Různé typy opevnění v různých krajinách vytvářejí různé geomorfologické podmínky (mikroreliéf, vlhkostní režim, substrát), následně částečně kolonizované vegetací. Ve většině případů budou těmito „kolonizátory“ invazní druhy. Prozkoumání těchto oblastí usnadňuje stanovení priorit při obnově, včetně podpory samovolné obnovy.

Prvním opatřením pro obnovu zeleně na Ukrajině ve frontových oblastech by mělo být odminování. Brzy poté musí začít rekultivace. Obnova zahrnuje:

identifikaci minimálně kontaminovaných oblastí, které mohou být nakonec opět hospodářsky využívány;

okamžitou obnovu ekosystémů trvalých travin ve všech poškozených oblastech, kde dochází k erozi půdy. Pouze tyto ekosystémy jsou schopny rychle zacelit erozní ohniska a zastavit ztrátu půdní vlhkosti a

Obnova ochranných pásů, odstranění invazních rostlin, fytoremediace.

Při znalosti rozsahu používání munice se může ukázat, že některé oblasti, které byly opevněny, by se v budoucnu mohly stát zónami obnovy přírody - ekonomickými "no-go" zónami. Tyto oblasti by však neměly být jednoduše ponechány samy sobě „k samovolné obnově“, ale spíše vyžadují zásah člověka, aby byla co nejrychleji obnovena stabilita ekosystému. Obnova bývalých opevněných zón snižuje dopady na klima a zabraňuje dezertifikaci celého jihovýchodního regionu Ukrajiny.

