Ukrajinský premiér: Rusko na Ukrajině poškodilo přírodu za desítky miliard eur

Pavel Karel 21.10.2023 19:48

Na kolik by se asi dala ocenit tisíciletá zátěž jedovatými sloučeninami rtuti z tuzemských hnědouhelných elektráren ( už přes čtvrt století v soukromých rukách oligarchů Tykače, Křetínského a anonymních akcionářů ČEZ)? Nadúmrtnost, kterou způsobují, by v součtu možná překonala celkové ukrajinské ztráty. Možná by stálo za to vytáhnout proti oligarchům do boje s plnou polní, protože ve státě, kde vymahatelnost zákonů je nepřímo úměrná ziskům nám asi nic jiného nezbyde.

Mch. co se před léty o tom také psalo, ale byznys jim neregulovaně jede vesele dále...

https://denikreferendum.cz/clanek/32679-emise-rtuti-z-uhelnych-elektraren-s-nami-budou-dalsi-tri-tisice-let

