Boje o Azovstal hrozí ekologickou katastrofou v Azovském moři

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ruské bombardování oceláren Azovstal v Mariupolu mohlo vytvořit hrozbu, že desítky tisíc tun roztoku sirovodíku se dostanou do Azovského moře, kde by zničily faunu a flóru. Uvedla to agentura Unian s odvoláním na varování mariupolské městské rady na sociálních sítích.

"Azovskému moři hrozí úplné vyhynutí. Bombardování oceláren Azovstal mohlo poškodit technické zařízení schraňující desítky tisíc tun koncentrovaného roztoku sirovodíku," varovala rada, loajální k vládě v Kyjevě. Z Azovského moře, u jehož břehů Mariupol leží, by se nebezpečné látky mohly dostat do Černého a následně i Středozemního moře.

Mariupolský starosta Vadym Bojčenko podle Unian zdůraznil, že je je nutné, aby místo mohli neprodleně navštívit mezinárodní experti a zástupci OSN, aby se seznámili se situací a pomohli odvrátit ekologickou katastrofu globální úrovně.

reklama