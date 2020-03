Únorové vichry poničily v NP Šumava asi 65.000 stromů

Jarek Schindler 3.3.2020 10:54 Reaguje na Lukáš Kašpárek

Doufám, že ta eko hloupost světu opravdu vládnout nebude. Věřit že se ten les "v bezzásahových zónách za 10-20 let "ZPŘÍRODNÍ" a ustabilizuje", mohou snad jen šílenci typu Kašpárka. Bohužel kašpárci ani netuší co bude následovat a že než se ten les alespoň přibližně "ustabilizuje" do stavu v jakém byl, uplyne takových 300-400 let.

Nesmysly o tom jak se hospodářeské lesy předělají na OPRAVDOVÉ lesy (smíšené, pestré, s plněním OPRAVDOVÝCH funkcí lesa) a hlavně PROSTOROVĚ A VĚKOVĚ DYNAMICKÉ (COŽ CHRÁNÍ OPRAVDOVÝ LES PROTI VĚTRNÝM POLOMŮM), to jsou pouhé fráze pošahaných ekoexpertů na všechno. To už potom nebudou polomy? Nebudou se kalamitně množit druhy hmyzu považované za kalamitní?

Proboha co je to za nesmysl ten PROSTOROVĚ A VĚKOVĚ DYNAMICKÝ LES ? Jak to má vypadat?



