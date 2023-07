Úpravy pozemků v okolí Řečan nad Labem udrží vodu v krajině

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

V okolí obce Řečany nad Labem na Pardubicku by do několika let mohly být dokončené pozemkové úpravy, které udrží vodu v krajině. Zároveň tím vznikne turistická cestní síť pro výlety. Obec tím chce vyřešit vysychání místních rybníků a nedostatek vody ve studnách. ČTK to řekla náměstkyně hejtmana a starostka Michaela Matoušková (STAN).

"Dělá to pozemkový úřad, projednává vše s vlastníky, sceluje pozemky v intravilánu obce. Už máme projednané veřejné cesty, kudy povedou, kde se obnoví, kde se vytvoří nové, z jakého materiálu budou. Cílem je rozdělit ornou půdu do menších celků, tím udržet vodu v krajině. Vzniklé cesty budou pro výlety, procházky, přístupné občanům," řekla Matoušková.

Rybníky okolo Řečan se nazývají Tišina, Přehrada, Labecký, Houšovec a Pastouška a postupně vysychají. Jsou pozůstatkem starého ramene Labe, vznikly po provedení regulace Labe ve 20. letech 20. století. Mají rozlohu kolem jednoho hektaru či o něco méně.

Pozemkové úpravy nebudou hned. Scelování pozemků trvá delší dobu, z části to zdržela covidová doba, podle Matouškové celý proces může trvat například pět let. Navíc původní varianta, jak doplnit vodu v pěti rybnících, byla jiná. Projekt navrhoval propojení rybníků s řekou Labe, která by vodu dodávala. Ukázalo se, že to zatím možné není.

"Celé se to pozdrželo covidem. Prověřily se výškové možnosti, jak do rybníků přenést vodu, aby se rybníky zprůchodnily a aby se přirozeně zvedla spodní hladina vody a voda byla i v našich studních. Jenže Labe je položeno níž, než máme přivaděče, jediné možné je zdymadlo, ale to je zásah do Labe, to je mimo naše kompetence, proto se budeme snažit udržet vodu v krajině jinak, nikoliv ji převádět," řekla Matoušková.

Na splavnění Labe do Pardubic, které by problém nejspíš vyřešilo, se podle starostky spoléhat nejde. O investici za několik miliard usiluje dlouhodobě Pardubický kraj. Projekt připravuje Ředitelství vodních cest. Zatím je řeka splavná do Chvaletic. "Ani si netroufám říct vlastní názor, tolik otazníků a otázek, je to hudba budoucnosti a možná ani to ne," uvedla Matoušková.

