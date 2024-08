Úřad ve Zlíně prodloužil platnost posudku EIA k těžbě štěrkopísku na Hodonínsku

Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | pxhere Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Krajský úřad ve Zlíně prodloužil platnost posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) pro záměr těžby štěrkopísku na Hodonínsku do března 2027. Krajský soud v Brně přitom loni zrušil stanovení dobývacího prostoru, neboť považoval vyhotovené znalecké posudky za nedostatečné. Týkalo se to i těch, ze kterých vycházelo vyhodnocení vlivu na životní prostředí. O prodloužení dnes informovala Pavla Vymyslická z kanceláře Frank Bold Advokáti zastupující společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, která je jednou z protistran v dlouholetém sporu s těžařem. Krajský úřad Zlínského kraje ve věci postupoval na základě pokynu ministerstva životního prostředí (MŽP), uvedla dnes na dotaz ČTK mluvčí hejtmanství Soňa Ličková."Krajský úřad se jednotlivými znaleckými posudky a dalšími odbornými podklady zabýval jen výběrově. Dospěl k závěru, že od vydání stanoviska EIA v roce 2015 nedošlo v dotčeném území k žádným podstatným změnám. Také tvrdí, že od jeho vydání se významně nezměnily poznatky a metody posuzování, které by mohly odhalit nové vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví. Tento přístup však vzbuzuje pochybnosti o důkladnosti a objektivitě provedeného hodnocení," sdělil ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín Pavel Zabadal.

Krajský úřad se při prodloužení stanoviska EIA částmi rozsudku podle Ličkové zabýval v rozsahu svých kompetencí. "Podal podnět k MŽP, aby přezkoumalo zákonnost předmětného stanoviska EIA. Jako odpověď nadřízeného orgánu obdržel krajský úřad pokyn k dokončení řízení s tím, že MŽP podnětu k přezkumu nevyhovělo. Krajský úřad tedy jemu svěřené řízení dokončil. Při řízení o ověření stanoviska EIA je krajský úřad vázán požadavky zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a jeho snahou bylo zcela nestranně zohlednit veškeré podkladové materiály, znalecké posudky a dostupné informace," uvedla mluvčí.

Místo plánované těžby štěrkopísku je u zdroje pitné vody Bzenec-komplex, což je na pomezí Moravského Písku na Hodonínsku v Jihomoravském kraji a Uherského Ostrohu na Uherskohradišťsku ve Zlínském kraji. Zásobuje vodou 140 000 lidí. Proti zamýšlené těžbě firmy České štěrkopísky bojují obce kvůli obavám ze znečištění zdroje. Spor se táhne několik let.

Těžařská společnost se snaží získat povolení od roku 2006. Uvádí, že těžba zdroj vody neohrozí a může být vodě naopak prospěšná. Od roku 2015 má kladné stanovisko EIA. Krajský soud v Brně loni rozhodnutí Českého báňského úřadu o stanovení dobývacího prostoru zrušil. Soud konstatoval, že vyhotovené znalecké posudky jsou nedostatečné.

Podle mluvčího Českého báňského úřadu Bohuslava Machka se tímto nyní zabývá obvodní báňský úřad v Brně. "Musí odstranit veškeré nedostatky podání Českých štěrkopísků, jedním z nich bylo i posouzení EIA. Až bude žádost bezproblémová, musí to znovu oznámit účastníkům řízení a bude pokračovat správní řízení," řekl dnes Machek ČTK. Stanovení dobývacího prostoru neznamená povolení k těžbě. O té musí úřad rozhodnout v dalším řízení až poté, co bude platné rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru.

reklama