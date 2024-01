Ústavní soud zrušil část vyhlášky Tchořovic, rezidenti měli snížený poplatek za odpad

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ústavní soud (ÚS) zrušil část vyhlášky Tchořovic na Strakonicku o místním poplatku za odpady. Vyhláška zavedla slevu 200 korun pro lidi přihlášené k trvalému pobytu v obci. Návrh na zrušení části vyhlášky podalo ministerstvo vnitra, které předpis považovalo za diskriminační vůči majitelům rekreačních objektů. Vnitro už dříve také pozastavilo platnost předpisu. Obec zvažuje, jak bude postupovat dál, řekl ČTK její starosta Pavel Šeda.Obec s méně než 250 stálými obyvateli a 50 rekreačními objekty svou vyhlášku dříve hájila finančními a systémovými důvody. Základní sazba poplatku činí 700 korun ročně. Rezidenti do 79 let platili 500 korun, obyvatelé obce starší 80 let jsou od poplatku zcela osvobozeni.

ÚS připomněl, že obce mají ze zákona možnost výběru ze dvou odlišných poplatkových schémat. Lidé platí bud "za systém", anebo "za odkládání". Zatímco první varianta zaručuje, že všichni poplatníci platí stejnou výši poplatku bez ohledu na rozsah vyprodukovaného odpadu, u druhé varianty poplatek odráží množství odpadu. Tchořovice se rozhodly pro platbu "za systém", ale narušily princip rovného rozložení nákladů mezi jednotlivé skupiny poplatníků. Podle ústavních soudců nelze obě poplatková schémata kombinovat, aniž by pro to byly závažné místní důvody.

"Má-li obec nadále za to, že jeho místním poměrům lépe odpovídá poplatek, který zohledňuje, v jaké míře se kdo skutečně podílí na nákladech odpadového systému, nechť využije poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, či nechť v mezích své samostatné působnosti definuje takové nastavení poplatku, které v co nejvyšší míře respektuje kogentní ustanovení zákona a je přiměřené svému legitimnímu cíli," stojí v nálezu soudce zpravodaje Davida Uhlíře.

"Zatím rozhodnutí (ÚS) neznáme. Počkáme, až jej obdržíme a s kolegy zastupiteli i naším právníkem zvážíme další postup," řekl Šeda.

Už loni v dubnu ÚS zrušil část podobné vyhlášky Krásné Lípy na Děčínsku, která zvýhodňovala rezidenty oproti chatařům. Majitelé rekreačních objektů měli podle vyhlášky platit za komunální odpad skoro dvojnásobek oproti lidem, kteří mají ve městě trvalý pobyt. Podle soudu si město při stanovení úlev z poplatku počínalo nepřiměřeně.

Ani tehdy, ani dnes nebyl ÚS při svém rozhodování jednotný. Tentokrát zaujalo odlišné stanovisko pět soudců. Domnívali se, že návrh na zrušení sporné části vyhlášky měl ÚS zamítnout.

reklama