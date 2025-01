USA se podle OSN vyvážou z Pařížské dohody o klimatu k 27. lednu 2026

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Ralf Broskvar / Shutterstock Tepelná elektrárna u Michiganského jezera ve Spojených státech

Spojené státy se vyvážou z Pařížské dohody o klimatu k 27. lednu 2026. Podle agentury Reuters to oznámila OSN poté, co Washington o odchodu formálně informoval jejího generálního tajemníka Antónia Guterrese. O odstoupení USA od klimatické dohody rozhodl nový americký prezident Donald Trump před týdnem v pondělí, a to jen několik hodin po složení prezidentské přísahy.USA odstupují od dohody již podruhé, a to pokaždé za prezidenta Trumpa. Poprvé se tak stalo v červnu 2017 během jeho prvního funkčního období. Trumpův nástupce Joe Biden však toto rozhodnutí zvrátil, ale republikán po návratu do Bílého domu o odstoupení rozhodl znovu.

Pařížská úmluva OSN o změně klimatu, která byla uzavřena 12. prosince 2015, vstoupila v platnost v listopadu 2016. Ujednání podepsalo 196 zemí včetně Česka. Podle dokumentu, který nahradil Kjótský protokol, je cílem udržet oteplování pod dvěma stupni Celsia, nejlépe do 1,5 stupně ve srovnání s předindustriálním obdobím. Kritici ale dohodě vyčítají, že nestanovila pevné a závazné termíny pro omezování emisí.

