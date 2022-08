USA se v pololetí staly největším vývozcem zkapalněného zemního plynu, uvádí EIA

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos V prvních pěti měsících letošního roku podle EIA směřovalo zhruba 71 procent vývozu LNG z USA do Evropské unie a Británie.

Spojené státy se v letošním prvním pololetí staly největším vývozcem zkapalněného zemního plynu na světě, a to zejména díky růstu dodávek do Evropy v souvislosti s válkou na Ukrajině. Uvedl to americký vládní Úřad pro energetické informace (EIA) s odvoláním na údaje organizace CEDIGAZ.

Vývoz LNG ze Spojených států se v prvním pololetí meziročně zvýšil o 12 procent na 11,2 miliardy krychlových stop (zhruba 317 milionů krychlových metrů) denně. Přispěly k tomu vyšší exportní kapacity, vyšší ceny a silná poptávka, a to zejména v Evropě.

Export LNG v posledních několika letech výrazně roste, protože země po celém světě se v rámci ochrany životního prostředí snaží při výrobě elektřiny přecházet z uhlí na plyn. Výstavba nových zařízení pro dodávky LNG však trvá několik let. Nepředpokládá se, že by USA tyto kapacity minimálně do roku 2024 výrazněji rozšířily, píše agentura Reuters.

V prvních pěti měsících letošního roku podle EIA směřovalo zhruba 71 procent vývozu LNG z USA do Evropské unie a Británie. Evropa se před zimou snaží získat dostatek plynu do svých zásobníků, protože Rusko výrazně omezuje dodávky prostřednictvím plynovodů.

Evropská unie se nyní snaží snížit svou závislost na Rusku. Pracuje proto na snižování spotřeby plynu a hledá alternativní zdroje.

V loňském roce EU z Ruska dovezla 155 miliard krychlových metrů zemního plynu. Ruský plyn se tak podílel zhruba 45 procenty na celkovém dovozu plynu do EU a zhruba 40 procenty na celkové spotřebě plynu v EU.

