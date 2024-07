Ústavní soud odmítl stížnost firmy z Agrofertu, nedostala dotaci

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost firmy Primagra z koncernu Agrofert. Ministerstvo průmyslu a obchodu jí v roce 2021 neposkytlo požadovanou dotaci na výměnu sušárny zrnin ve Staňkově na Domažlicku. Důvodem byla obava, že Evropská unie kvůli střetu zájmů dotaci neproplatí, což by pak znamenalo zátěž pro státní rozpočet. Agrofert patří do svěřenských fondů předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, jenž byl tehdy předsedou vlády. ÚS zpřístupnil usnesení ve své databázi.Firma ve stížnosti uvedla, že důvod odmítnutí dotace je obskurní. Žádné riziko pro státní rozpočet by prý neznamenala. Buď by totiž dotaci bez problémů proplatila unie, nebo by v případě komplikací ministerstvo vymohlo peníze od příjemce zpět. Firma taky tvrdila, že byla kvůli postupu ministerstva "významně znevýhodněna vůči svým konkurentům v hospodářské soutěži."

ÚS potvrdil stanovisko správních soudů, podle kterých úřad nechyboval: identifikoval riziko, zhodnotil pravděpodobnost potíží s proplacením dotace a zvolil opatrný postup, aniž se sám zabýval tím, zda skutečně existuje střet zájmů. "Na takto odůvodněných závěrech neshledává ÚS cokoliv excesivního či svévolného," stojí v usnesení.

Primagra podala ještě další stížnost, která se týkala dotace na sušárnu v Kladrubech na Tachovsku. ÚS ji podle mluvčí Kamily Abbasi taktéž odmítl, avšak odůvodnění zatím není v databázi dostupné.

Ministerstvo v roce 2021 zamítlo řadu podobných žádostí o dotace na projekty spolufinancované z evropských peněz, které podaly různé společnosti z Agrofertu. Úřad poukazoval na riziko, že Evropská komise Česku peníze neproplatí. Babišův střet zájmů byl tehdy předmětem auditu komise.

Firmy se bránily žalobami. Nejvyšší správní soud (NSS) už dříve upozornil na to, že jednotlivé senáty Městského soudu v Praze se při rozhodování o žalobách názorově rozdělily a obsahově stejné kauzy vyřešily několika různými způsoby. Některé senáty potvrdily postup ministerstva jako oprávněný, jiné pokládaly úřední rozhodnutí za nepřezkoumatelné. NSS nakonec označil postup úřadu za oprávněný.

