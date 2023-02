Ústecký kraj nesouhlasí s ponecháním nebezpečného styrenu na skládce Celio Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Ústecký kraj nesouhlasí s ponecháním nebezpečného styrenu na skládce Celio u Litvínova. Hejtmana Jana Schillera (ANO) pověřili krajští zastupitelé zasláním nesouhlasného stanoviska ministerstvu financí spolu s požadavkem bezpečného odstranění styrenu ze skládky. Ministerstvo financí ale uvedlo, že nemá kompetence rozhodovat o nakládání s odpady na této skládce. S plánem likvidace smol, které pocházejí ze staré ekologické zátěže v Nelahozevsi, formou jejich umístění do zvláštních kójí už dříve souhlasila Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) a krajský úřad. Sudy s vysoce hořlavým styrenem objevili inspektoři na skládce v létě 2021. Policie stíhá v souvislosti se skládkou Celio devět lidí."Nejsme a nikdy nebudeme odpadištěm České republiky," řekl hejtman. Odpad vznikl mimo Ústecký kraj, a v takovém případě zastupitelé požadují, aby tyto odpady byly z lokality odebrány a bezpečně odstraněny na místě, které je k tomu technicky způsobilé. "Žádáme Ministerstvo financí České republiky jako zadavatele veřejné zakázky, která skončila právě tímto pro nás nepřijatelným výsledkem, aby se o takové řešení účinně zasadilo a nezříkalo se odpovědnosti za vzniklou situaci," uvedli zastupitelé v přijatém usnesení. Ministerstvo financí na dotaz ČTK uvedlo, že zatím žádnou stížnost Ústeckého kraje nedostalo. "Obecně k problematice nakládání se styrenovými sudy na skládce Celio ministerstvo financí uvádí, že činnosti, které jsou předmětem nesouhlasu Ústeckého kraje, nařídil Krajský úřad Ústeckého kraje svým rozhodnutím. MF přitom nemá možnost toto rozhodnutí měnit, neboť nedisponujeme kompetencí schvalovat či nařizovat způsob, jakým má být s odpady na skládce Celio nakládáno," uvedl ministerstvo. Nesouhlasné stanovisko přijali minulý týden zastupitelé v Mostě. "Občané na Mostecku nemají dobrý pocit z toho, že mají ve své blízkosti nebezpečný odpad," řekl primátor a krajský zastupitel Marek Hrvol (ProMOST). V lednu se proti rozhodnutí umístit nebezpečné styrenové smoly na skládce Celio do speciálních kójí odvolalo město Litvínov. Starostka Kamila Bláhová (ANO) uvedla, že jde v podstatě o legalizaci protiprávního jednání, protože nebezpečná látka se dostala na skládku při trestné činnosti. Zástupci města navíc podle ní nebyli přizváni jako účastníci řízení. Projektová dokumentace schválená krajským úřadem a inspekcí podle mluvčí Ústeckého kraje Magdaleny Fraňkové popisuje nakládání sudů se styrenovými smolami tak, aby se co nejvíce snížilo riziko ohrožení životního prostředí a zdraví obyvatel. Na provozovateli skládky je, aby vyčlenil prostor pro vybudování speciálních úložných kójí. Dokumentace počítá s tím, že styrenové smoly pracovníci skládky postupně odeberou ze současného místa uložení a uskladní do vybudovaných zabezpečených kójí. Rozdělí je do tří kategorií podle míry polymerizace (tekutosti) jejich styrenového obsahu. Zpolymerované styrenové smoly uloží pracovníci skládky do vybudovaných kójí, tekuté styrenové smoly stočí do třicetilitrových sudů, které dočasně uloží do vybudovaných kójí a postupně převezou do koncového zařízení pro odstranění odpadu. Sudy s obsahem polotuhých/polotekutých styrenových smol bude později možné odvézt do spalovny. Styreny se na Celio dostaly z prostoru Kaučuku Kralupy z Nelahozevsi. Ministerstvo financí na likvidaci styrenu vypsalo zakázku, kterou získala firma Aquatest. Nabídla tehdy nejnižší cenu, zavázala se, že odpad odborně a ekologicky zlikviduje. Sudy však podle zjištění úřadů skončily na skládce, aniž se upravovaly a evidovaly. Stíhání v této souvislosti vyšetřovatelé vedou pro trestné činy obecného ohrožení, podvodu, poškození a ohrožení životního prostředí a porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže. reklama tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

Dále čtěte | Kvůli zvažované spalovně v Chomutově vznikne pracovní skupina Aplikace, na které pracovali brněnští odborníci, předpoví produkci odpadu Opozice v Chomutově chce mimořádné zastupitelstvo kvůli zamýšlené spalovně

Online diskuse Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse . V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.