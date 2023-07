Ústecký kraj žádá obnovu přeshraničních tras v Českém a Saském Švýcarsku

Karel Zvářal 23.7.2023 21:38

Těch tur-tras tam není zas tak mnoho, gró solventní klientely se dohrne dozajista auty. Kapacita parkovišť se určitě nezmenšila, tato sezóna asi vyjde podprůměrně, ale s kažkou další to bude lepší a lepší, jak nám ty náletovky překryjí popel po požáru. Aspoň si místní i správa uvědomí, jaké že to je terno, když plameny dávají šanci novému lesu. Chtělo by to nějaký vědecký manifest, že tůristi šidí sami sebe, když nejsou u toho jako první.

