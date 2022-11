Ústecký kraj zaplatí školákům a dětem z dětských domovů pobyt v Českém Švýcarsku

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Radní rozhodli o poskytnutí příspěvku na pobyt dětí, který se může uskutečnit od letošního listopadu do května 2023.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ústecký kraj zaplatí středoškolákům a dětem z dětských domovů v regionu pobyt v Českém Švýcarsku. Má na to deset milionů korun. Chce tak pomoci podnikatelům, kteří přišli kvůli rozsáhlému požáru v národním parku o část letní sezony. Novinářům to po zasedání rady řekl hejtman Jan Schiller (ANO). Kraj také proplácí vouchery na ubytování na Děčínsku a poskytuje zde ubytovaným turistům veřejnou dopravu zdarma.

Radní rozhodli o poskytnutí příspěvku na pobyt dětí, který se může uskutečnit od letošního listopadu do května 2023. O délce pobytu rozhodne ředitel, nejvýše mohou děti vyjet do Českého Švýcarska na pět dní. Škola má nárok na dotaci ve výši 200 000 korun a dětské domovy na 100 000 korun. Maximální cena za ubytování a stravování na den činí 800 korun na jedno dítě. "Rodiče ani škola nic neplatí, vše se hradí z centrální rezervy kraje," uvedla mluvčí kraje Magdalena Fraňková. Zapojilo se 43 z 49 škol a 15 ze 17 dětských domovů zřizovaných Ústeckým krajem. Do národního parku pojedou třeba gymnazisté z Litoměřic či Litvínova nebo děti z dětského domova ze Žatce.

Ředitelé dostanou seznam poskytovatelů ubytování a domluví se přímo s konkrétním provozovatelem na pobytu. "Cílem programu bylo pomoci podnikatelům přečkat zimu. V době, kdy by měli zavřeno, tam nyní budou mít hosty, což jim může částečně kompenzovat ztracenou část letní sezony," uvedl hejtman.

Zavřeno měli hoteliéři z Hřenska a okolí několik týdnů, z dalších oblastí v Českém Švýcarsku lidé odjížděli a rušili rezervované pobyty po vypuknutí požáru 24. července. Po 20 dnech hasiči, kterých se na místě vystřídalo na 6000, požár uhasili. K Pravčické bráně, která je jednou z největších atrakcí národního parku, mohli turisté znovu až 1. října, soutěsky ve Hřensku jsou nadále zavřené.

Kraj spustil 1. listopadu program ubytovacích voucherů v hodnotě 300 korun na osobu a den. Voucher lze využít pouze jednorázově nejméně na dvě noci a maximálně na sedm nocí. Do 9. listopadu bylo zarezervováno 320 voucherů v hodnotě zhruba milion korun. Kraj může rozdělit pět milionů korun, stejnou částku podle náměstka hejtmana Jiřího Řeháka (Spojenci pro kraj) poskytne ministerstvo pro místní rozvoj. Jeden poskytovatel ubytování může získat nejvýše 150 000 korun. Nabídka platí do května příštího roku nebo do vyčerpání částky. Lidé si mohou zarezervovat pobyt až na jaro. Hosté, kteří přijedou na dvě a více nocí, mohou zároveň využít bezplatně veřejné dopravy. Zdarma mohou jezdit autobusem, vlakem i přívozem po celém Ústeckém kraji.

reklama