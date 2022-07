V Africe za deset let přibylo 63 procent případů přenosu nemoci ze zvířat na lidi

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Nemoci ze zvířat se v Africe na člověka přenášejí po staletí, v poslední době, kdy se na tomto kontinentu více cestuje, je ale pro viry snazší se šířit přes hranice.

V Africe za poslední desetiletí přibylo 63 procent případů, kdy se nemoc původně typická pro zvířata přenesla na člověka. Podle agentury AP o tom informovala Světová zdravotnická organizace (WHO). Upozornila, že jde o znepokojivé znamení toho, že lidstvo se v budoucnu možná bude muset potýkat s častějším výskytem přenosu původně čistě zvířecích chorob na člověka, jako jsou opičí neštovice, ebola nebo covid-19.

Obzvláště rychle těchto nemocí přibylo v období 2019 až 2020, kdy tyto nemoci představovaly polovinu závažných zdravotních událostí v Africe. Podle kritérií WHO jde o situaci, která znamená bezprostřední hrozbu pro lidské zdraví a vyžaduje okamžitou reakci. V 70 procentech případů šlo o ebolu a další krvácivé horečky, dále pak o nemoci jako opičí neštovice, horečka dengue, antrax a mor.

"Musíme zasáhnout, abychom zastavili zoonózy dříve, než se budou moci výrazně rozšířit, a musíme zabránit tomu, aby se z Afriky stalo místo, kde se ve velkém objevují infekční nemoci," řekla šéfka WHO pro Afriku Matshidiso Moetiová. Nemoci ze zvířat se podle ní sice v Africe na člověka přenášejí po staletí, v poslední době, kdy se na tomto kontinentu více cestuje, je ale pro viry snazší se šířit přes hranice.

WHO připomněla, že populace Afriky roste nejrychleji na světě, což vede ke zvětšování měst a zmenšování volného prostoru pro divoce žijící zvířata. Vědci se obávají, že nemoci, které se dříve objevovaly v odlehlých, venkovských oblastech a nedostaly se z nich dál, se nyní mohou rychleji rozšířit do afrických velkoměst a z nich potom do jiných částí světa.

AP uvádí, že při epidemii eboly v západní Africe v roce 2014 situace nebyla dramatická, dokud se nákaza nerozšířila do hlavních měst zasažených zemí. Celkem tehdy zemřelo více než 10 000 lidí a ebola se tehdy objevila i v několika městech v Evropě a ve Spojených státech.

Až do letošního května se opičí neštovice ve velké míře neobjevovaly mimo střední a západní Afriku, kde toto onemocnění trápí lidi po desítky let. Podle amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí se nyní touto nemocí nakazilo více než 11.000 lidí v nejméně 65 zemích světa včetně Česka. Ve většině z nich přitom dříve výskyt opičích neštovic nezaznamenali.

