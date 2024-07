V Ankaře se konala demonstrace proti zákonu o toulavých psech

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

V Ankaře se v pátek konala demonstrace proti návrhu zákonu, který chce zpřísnit postup radnic proti toulavým psům. Proti demonstrantům zasáhla policie, uvedla agentura Reuters. Návrh zákona, který prosazuje strana AKP prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, vzbudil u veřejnosti kritiku. Erdogan tvrdší postup brání a poukazuje na to, že toulaví psi útočí na lidí a způsobují dopravní nehody.Zákon nařizuje radnicím, aby toulavé psy odchytávaly a umístily do útulků. V řadě případů pak bude možné psy utratit. Starostům měst, která nebudou zákon dodržovat, hrozí trest vězení na šest měsíců až dva roky.

Vládní představitelé tvrdí, že zákon je nutný pro regulaci stavů psů žijících na ulici. "Ačkoliv to někdo popírá, Turecko má problém s toulavými psy," uvedl tento týden turecký prezident Erdogan. Podle něj se tato zvířata dopouštějí útoků na děti či starší lidi a způsobují několik tisíc dopravních nehod ročně. Mimo města pak toulaví psi útočí i na hospodářská zvířata. Murat Pinar, jehož sdružení zákon podporuje, uvádí, že za poslední dva roky zemřelo na 75 lidí při útocích zatoulaných psů či při nehodách, které způsobili.

Odpůrci zákona se domnívají, že snahou vlády je umožnit masové utrácení psů. Toho se obává například veterinářka Türkan Ceylanová, podle které turecká města nemají dostatek útulků, aby splnila nařízení nového zákona. "Je to otevřená cesta pro zabíjení (psů)," uvedla o zákoně. Ministr spravedlnosti Yilmaz Tunç však odmítá, že by nový zákon umožňoval neodůvodněné utrácení psů.

Podle ochránců práv zvířat by bylo efektivnější, kdyby radnice striktněji dodržovaly současná pravidla, která předepisují kastraci toulavých psů.

Návrh zákona tento týden projednal příslušný parlamentní výbor a čeká se už jen na schválení plénem. To by mělo hlasovat v příštích dnech. Kvůli obavám z protestů při schvalování zákona parlament zrušil do pondělí návštěvy veřejnosti, uvedl dnes deník Hürrieyt, který očekává projednání sporné normy v sobotu.

